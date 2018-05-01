«Этот день объединяет людей разных профессий»: Воробьев поздравил жителей региона с Первомаем

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей области с Праздником весны и труда. Глава региона пожелал всем здоровья, счастья и благополучия. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Уважаемые жители Подмосковья! Дорогие друзья! Поздравляю с Праздником весны и труда! Для многих поколений Первомай был и остается символом радости, оптимизма и весеннего обновления. Этот день объединяет людей разных профессий, всех, кто увлечен своим делом, выполняет его честно и ответственно

— Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье является стратегическим регионом с большим промышленным, экономическим и научным потенциалом. Глава Московской области пожелал жителям счастья, любви, благополучия, крепкого здоровья и мира.

Губернатор отметил, что все, чем Подмосковье гордится сегодня, стало результатом добросовестной работы активных и целеустремленных жителей региона.