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«Этот день объединяет людей разных профессий»: Воробьев поздравил жителей региона с Первомаем
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«Этот день объединяет людей разных профессий»: Воробьев поздравил жителей региона с Первомаем 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей области с Праздником весны и труда. Глава региона пожелал всем здоровья, счастья и благополучия. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Уважаемые жители Подмосковья! Дорогие друзья! Поздравляю с Праздником весны и труда! Для многих поколений Первомай был и остается символом радости, оптимизма и весеннего обновления. Этот день объединяет людей разных профессий, всех, кто увлечен своим делом, выполняет его честно и ответственно
— Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье является стратегическим регионом с большим промышленным, экономическим и научным потенциалом. Глава Московской области пожелал жителям счастья, любви, благополучия, крепкого здоровья и мира.
Губернатор отметил, что все, чем Подмосковье гордится сегодня, стало результатом добросовестной работы активных и целеустремленных жителей региона.
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