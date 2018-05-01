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Лукашенко поздравил с Первомаем белорусский народ
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Лукашенко поздравил с Первомаем белорусский народ 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Поздравление с праздником мира и труда адресовал соотечественникам президент Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
В тексте обращения говорится, что «этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии».
Президент отметил созидательный характер белорусского народа. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, по его словам, страна становилась сильнее и краше. «В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед», — отметил Александр Лукашенко.
Белорусский лидер пожелал, чтобы этот праздник подарил всем хорошее настроение и весенний расцвет творческих сил, а в семьях сохранялись мир, любовь и взаимопонимание.
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