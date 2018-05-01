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«Зато мне заплатили кучу денег»: Холли Берри прокомментировала провал «Женщины-кошки»
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«Зато мне заплатили кучу денег»: Холли Берри прокомментировала провал «Женщины-кошки» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
«Женщина-кошка», с грохотом провалившаяся в прокате, вышла 14 лет назад, но Холли Берри до сих пор вспоминает этот свой бенефис — причем вспоминает в положительном ключе: как бы критики и зрители ни ругали «Женщину-кошку», у самой Берри на память остались приятные знакомства и еще более приятный гонорар.
По словам Холли Берри, провал «Женщины-кошки» многому ее научил — и горькую пилюлю изрядно подсластил тот факт, что гонорар актрисы был таким солидным, что «изменил ее жизнь»:
«Все вокруг говорили мне — «не соглашайся, это будет конец твоей карьеры». Но знаете, что я сделала? Я послушала свою интуицию и снялась в «Женщине-кошке»… И она провалилась! Но я приняла это. И знаете, почему? Потому что, хотя фильм провалился, для меня это провалом не было. Я повстречала множество интересных людей, с которыми иначе бы не познакомилась, я научилась сразу двум видам боевых искусств и еще — узнала, чего делать не следует, а это так же важно, как и знать, что нужно делать. И я получила этот дар и гребаную гору денег вдобавок, которые изменили мою жизнь».
попкорнnews
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