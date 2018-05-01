Кем бы были диснеевские принцессы, если бы жили в 21 веке

Художники уже не раз и не два переносили диснеевских принцесс в современный мир (да и не только принцесс, кстати). Но пакистано-канадский иллюстратор Ануша Сайед (Anoosha Syed) не только придумала, кем бы были героини мультиков Disney , живи они в 21 веке, но и к каждой работе придумала маленькую легенду.

Мерида, «Храбрая сердцем» — панк-рокер

Каждые выходные Мерида катается верхом на своём коне Ангусе (когда не пристает к своим братьям) и занимается стрельбой из лука. Имея бунтарский дух, она однажды открыла для себя британский панк-рок. Любимая группа Мериды Mor’du, и хоть её мама всегда жалуется на их музыку, как правило, Элинор начинает напевать эти мелодии на следующий день.

Эсмеральда, «Горбун их Нотр-Дама» — балерина

В детстве Эсмеральда прибыла во Францию в качестве беженца, но с тех пор утекло много воды. Она является членом престижной балетной труппы в Париже. Чтобы стать частью труппы ей пришлось много работать и справляться с теми предубеждениями, которые возникли на ее пути. Эсмеральда никогда не забывает о своих корнях и она всегда в первых рядах на разнообразных митингах, организованных в поддержку мигрантов. Ее можно заметить работающей в лагерях беженцев в качестве волонтера, также она является активным членом общества социальной справедливости. Эсмеральда любит Париж, но её любимое место в городе, безусловно, Нотр-Дам.

Белль, «Красавица и Чудовище» — фангерл

Белль очень любит читать и не представляет свою жизнь без фильмов и тв-сериалов. Она может читать фанфики о «Игре престолов» до 4 утра. Конечно же у неё есть профиль в Tumblr, где она постоянно «фангерлит», но она не скажет вам его адрес.

Тиана, «Принцесса и лягушка» — предприниматель

Тиана входит в список «25 самых успешных людей в возрасте до 25 лет» и это вполне заслужено, ведь она является одним из самых молодых рестораторов. Ее сеть кафе под названием «Дворец Тианы» пользуется бешеной популярностью, и их можно встретить по всей стране. Заведения славятся своими фантастическими семейными рецептами, оладьями и джазовыми шоу.

Джейн, «Тарзан» — художница

Джейн Портер окончила Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина по специализации научная иллюстрация, и это был удобный случай для ее отца. Он хотел, чтобы Джейн помогла ему в его исследованиях африканских горилл в тропических лесах Конго. Ей пришлось отказаться от своих привычных выходных в зоопарке, где она рисовала эскизы животных, и променять свою жизнь в Лондоне на опасные глубины джунглей, где она может оказаться лицом к лицу со свирепыми животными, затеряться в лесах навсегда, и кто его знает что еще… Это было безрассудно и опасно, если не сказать больше. Но она с нетерпением ждала этого путешествия.

Покахонтас, «Покахонтас» — лингвист

Покахонтас любит изучать языки и уважает свои корни. Она совмещает работу переводчиком на неполный рабочий день с учебой в колледже на лингвистическом факультете. Но работа и учеба это еще не вся ее жизнь, Покахонтас самый настоящий адреналиновый наркоман. Она любит совершать походы в горы, кататься на байдарке по опасным рекам и заниматься клифф дайвингом. Она мечтает получить работу в качестве культурного советника в киноиндустрии, чтобы быть уверенной, что голливудские режиссеры будут почтительно относиться к другим культурам и достоверно показывать их жизнь на экране. (Не переживайте, на ее сумке висит искусственный хвост енота).

Жасмин, «Аладдин» — блогер-путешественник

Она постоянно исследует мир, погружая себя в различные культуры. Жасмин любит бывать в новых местах иобожает смотреть в окно самолета во время полетов, любуясь бесконечным алмазным небом. Она учится на ветеринара и является преданным активистом по защите прав животных.

Мулан, «Мулан» — кадет

Мулан надеялась пойти по стопам отца, желая поступить в военную школу в раннем возрасте. Какие у нее возникли проблемы? Все военные школы для мальчиков. С помощью тренера по гимнастике по имени Мушу она тайно переоделась в мальчика и все-таки поступила. Конечно, в конце концов ее раскрыли, но к тому времени она достигла таких высоких показателей, что благодаря ей в военную школу начали принимать девушек. Ее отец очень гордился ей, если не сказать больше. Несмотря на то, что Мулан довольно крута, ее любимым фильмом по понятным причинам является фильм «Она — мужчина».

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов» — королева соцсетей

Белоснежка более известна в интернете, как @poison_apple7, она модный блогер, который любит природу, винтажную моду и старые фильмы. Её редко можно увидеть без смартфона в руках, также она любит делать селфи со своими соседями по квартире. Белоснежка быстро набрала большое количество подписчиков из-за своей скромной природы. Она продвигает бодипозитив, и утверждает, что красота может быть всех форм и размеров.

Ариэль, «Русалочка» — антрополог

С самого детства Ариэль знала, что она будет морским биологом, как и ее отец. Это была не ее мечта, но она знала, что это сделает ее отца счастливым. Она даже записалась в школьную команду по плаванию «Флаундеры». Но после посещения класса антропологии на первом курсе, она поняла, что должна изменить взгляды отца. Ее сестры думают, что это все из-за красавчика Эрика, но это не так. Ариэль любит изучать людей и различные культуры. Ей так интересно узнавать о людях, и знать, что это мир, к которому она принадлежит. Ариэль с нетерпением ждет, когда она уже наконец отправиться в какую-нибудь захватывающую антропологическую поездку. Ее отец не был рад выбору Ариэль, но ему пришлось смириться.

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