Екатерина Климова о съемках новых серий «По законам военного

Героине актрисы предстоит вырваться не только из тыла врага, но и из любовного треугольника.

Накануне праздника Дня Победы на Первом канале стартует продолжение сериала «По законам военного времени».

Со времени событий первой части фильма не прошло и полугода. Герои следователи военной прокуратуры Иван Рокотов (актер Евгений Воловенко ), Николай Мирский (актер Максим Дрозд ) и Светлана Елагина (актриса Екатерина Климова ) вырвались из киевского котла и добрались до Харькова, где полным ходом идет эвакуация. Им предстоит передать в центр сведения о немецкой шпионской организации, но это задача максимум. Параллельно же они решают не менее важные задачи: распутывают преступления и помогают своему верному шоферу и помощнику Григорию Федоренко (актер Александр Панкратов-Черный ). Естественно, что всех зрителей волновала судьба пары Елагина — Рокотов. Они вместе, но появится еще давний школьный друг Светланы лейтенант Александр Громов . Что касается Федоренко, то его душевная рана от потери близких не затянулась, и его сердце хочет о ком-то заботиться. Во время одного из заданий судьба сводит его с Ромкой, который живет в приюте, организованном Антониной Михайловной, которой он должен передать просьбу погибшего сына. Детективная линия будет запутанной и интересной, а финал — непредсказуем.

— В новых сериях будет больше детективных линий, — рассказывает режиссер Максим Мехеда . -Появился любовный треугольник. Если у нас в первом сезоне развивалась любовная линия: Елагина и Рокотов сближались и расходились, то во втором в противовес Рокотову, интеллигентному аналитику Шерлоку Холмсу , добавляем бойца, разведчика Громова (актер Алексей Шутов ), друга детства Елагиной и заставляет Рокотова ревновать, и иногда поступать глупо.

Екатерина Климова: — Военные картины сами по себе подразумевают, что на съемках будет тяжело физически, — делится исполнительница главной роли Екатерина Климова. — На съемках новых серий «По законам военного времени» мы работали в полях — на улице +40, а мы в военной форме… От вагончиков до съемочной точки идти минут двадцать, поэтому мы все мечтали о локации, которая будет в павильоне осенью. В итоге снимались в каких-то полуразрушенных подвалах с выбитыми окнами, с плесенью, в туберкулезных диспансерах, в сырости и склепах. Это было еще хуже, чем жара. Все это изнанка, которая остается за кадром. Но есть и другие вещи, ради которых я занимаюсь этой профессией — то, что называется творчеством.

— В фильме есть военные юристы, солдаты разных званий, штатские, железнодорожники разных званий, простые люди горожане и сельские жители, цыганская семья, беспризорники, — рассказывает Валентина Горбань, художник по костюмам. — Как правило, для главных героев, тех, кто участвует в драках и сражениях, готовится по несколько комплектов: рваной, целой, чистой, грязной. Все костюмы на главных героев отшивались специально. Военные костюмы Рокотова, Федоренко, Елагиной, Мирского, Мильнеченко и Петрова сохранились с прошлого сезона. Елагина только два раза будет в гражданском. Первый — на своей свадьбе. Второй — Елагина с Рокотовым переоденутся в одежды сельских жителей, когда будут выполнять ответственное задание. В основном все гражданские костюмы брались в аренду. А вот костюмы для цыганской семьи шились специально. Так как события разворачиваются в военное время, люди попадают в госпиталь, и одеть всех врачей и раненых — отдельная серьезная работа. Здесь необходимы не только чистые и окровавленные рубахи для больных, но шапочки, халаты для врачей и медсестер. А если врач — военный, то костюм военного врача. Кстати, по этому костюму можно определить примерное время действия. До 1943 года были петлички со знаками отличия, а после вошли погоны и стоячие воротнички. Портупеи заказывали специально для проекта на фабрике, специализирующейся на восстановлении и шитье аналогов исторической атрибутики. Использовать настоящие не разрешается, а потому делается заказ и специальные фабрики и мастерские делают точные копии по образцам. Специально для съемок заказывали эмблемы для разных родов войск и званий, автомобилистов, комсомольские значки, звезды милиционеров и железнодорожников, ордена.

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