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Двойной завтрак: фотограф снял ястреба, который ест поедающую рыбу акулу
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Двойной завтрак: фотограф снял ястреба, который ест поедающую рыбу акулу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Необычную трапезу снял американский фотограф во Флориде.
Фотограф Док Джон из Флориды сделал случайную фотографию, которая может стать идеальной иллюстрацией к теме про пищевые цепочки.
Сначала мужчина подумал, что запечатлел скопу, которая несет в клюве рыбу, но когда приблизил фото, то понял, что голова рыбы не соответствует ее хвосту. В итоге оказалось, что ястреб схватил акулу, которая в этот момент поедала другую рыбу.
«Лучшее фото, которое я когда-либо делал (по содержанию, а не качеству)!», — написал Джон на своей странице в Facebook.
Фотограф отметил, что не использовал фотошоп, а действительно невероятно удачно поймал впечатляющий кадр.
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