Двойной завтрак: фотограф снял ястреба, который ест поедающую рыбу акулу

Необычную трапезу снял американский фотограф во Флориде.

Фотограф Док Джон из Флориды сделал случайную фотографию, которая может стать идеальной иллюстрацией к теме про пищевые цепочки.

Сначала мужчина подумал, что запечатлел скопу, которая несет в клюве рыбу, но когда приблизил фото, то понял, что голова рыбы не соответствует ее хвосту. В итоге оказалось, что ястреб схватил акулу, которая в этот момент поедала другую рыбу.

«Лучшее фото, которое я когда-либо делал (по содержанию, а не качеству)!», — написал Джон на своей странице в Facebook.

Фотограф отметил, что не использовал фотошоп, а действительно невероятно удачно поймал впечатляющий кадр.