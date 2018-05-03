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В Казани появится граффити в честь победы «Зенита» в ЧР по волейболу
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В Казани появится граффити в честь победы «Зенита» в ЧР по волейболу 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: ИА "Тема Казань"
В Казани на фасаде дома, расположенного на улице Спартаковской, появится новое граффити в честь победы местного «Зенита» в чемпионате России по волейболу. Художник уже приступил к работе. На фасаде появился легионер «Зенита» Мэттью Андерсон, который опирается на здание домашней арены клуба.
Посмотреть запись можно в «инстаграмме» Алеева
Созданием рисунка занимается художник Азат Алеев. Его руке принадлежит 10-метровое граффити с полузащитником футбольного клуба «Рубин» Русланом Камболовым.
В финальной серии плей-офф российской Суперлиги казанцы обыграли со счётом 3-0 «Зенит Санкт-Петербург». Два матча серии завершились разгромами питерцев.
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