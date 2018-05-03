В Казани появится граффити в честь победы «Зенита» в ЧР по волейболу

В Казани на фасаде дома, расположенного на улице Спартаковской, появится новое граффити в честь победы местного «Зенита» в чемпионате России по волейболу. Художник уже приступил к работе. На фасаде появился легионер «Зенита» Мэттью Андерсон , который опирается на здание домашней арены клуба. Посмотреть запись можно в «инстаграмме» Алеева Созданием рисунка занимается художник Азат Алеев. Его руке принадлежит 10-метровое граффити с полузащитником футбольного клуба «Рубин» Русланом Камболовым. В финальной серии плей-офф российской Суперлиги казанцы обыграли со счётом 3-0 «Зенит Санкт-Петербург». Два матча серии завершились разгромами питерцев.