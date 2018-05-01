«Чертова мультяха»: 5 лайфхаков от модного инфлюенсера Instagram Лил Микела 

1. Оцифруйтесь
Помните угловатых человечков The Sims? Лил Микела на них похожа. В видеоигре ее профессия была бы «фэшн-инфлюенсер»: девушка постит луки в Off-White, Chanel и Prada, чатится с подписчиками, чекинится на Неделях моды и раздает важные интервью по телефону.
2. Уйдите в подполье
Никто не встречал героиню, которая стоит за цифровым аватаром, в офлайне. Западные блогеры плодят конспирологические теории — мол, за Лил стоят большие музыкальные лейблы, желающие повторить успех мультяшных рокеров Gorillaz и даже самой Глюкозы. Некоторые уверены, что Микела — детище талантливой 3D-художницы Николь Ругьеро. Сама же веснушчатая девчонка в телефонных интервью утверждает, что она абсолютно реальна.
3. Займитесь музыкой
Уроженка Лос-Анджелеса играет расслабленный электро-поп. Тексты — про токсичные отношения и эмансипацию. Сейчас вовсю корпит над дебютным альбомом
4. Выпустите мерч
Альбома еще нет, зато готов мерч. Свитшоты с портретами Микелы и приказами Stop Texting Me разошлись как блины на День варенья. Выручку Лил благородно перевела жертвам калифорнийских пожаров.
5. Подружитесь с биг-брендами
Лил Микела засветилась на последнем показе Prada, в прямом смысле слова нарисовавшись в зале, а еще первой опробовала стикер-пак бренда в Instagram. Бьюти-гуру Пэт Макграт нарекла Микелу музой. Виртуальная девочка закрепила позиции глянцевой звезды «голой» съемкой для Paper Magazine, повторив знаменитый кадр с Lil Kim в логотипах Louis Vuitton.