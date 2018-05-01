«Чертова мультяха»: 5 лайфхаков от модного инфлюенсера Instagram Лил Микела

1. Оцифруйтесь

Помните угловатых человечков The Sims? Лил Микела на них похожа. В видеоигре ее профессия была бы «фэшн-инфлюенсер»: девушка постит луки в Off-White, Chanel и Prada, чатится с подписчиками, чекинится на Неделях моды и раздает важные интервью по телефону.

2. Уйдите в подполье

Никто не встречал героиню, которая стоит за цифровым аватаром, в офлайне. Западные блогеры плодят конспирологические теории — мол, за Лил стоят большие музыкальные лейблы, желающие повторить успех мультяшных рокеров Gorillaz и даже самой Глюкозы. Некоторые уверены, что Микела — детище талантливой 3D-художницы Николь Ругьеро. Сама же веснушчатая девчонка в телефонных интервью утверждает, что она абсолютно реальна.

3. Займитесь музыкой

Уроженка Лос-Анджелеса играет расслабленный электро-поп. Тексты — про токсичные отношения и эмансипацию. Сейчас вовсю корпит над дебютным альбомом

4. Выпустите мерч

Альбома еще нет, зато готов мерч. Свитшоты с портретами Микелы и приказами Stop Texting Me разошлись как блины на День варенья. Выручку Лил благородно перевела жертвам калифорнийских пожаров.

5. Подружитесь с биг-брендами