Ветераны в День Победы проедут по Невскому проспекту на ретроавтомобилях

По Невскому проспекту на ретроавтомобилях проедут около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, передает ФБА «Экономика сегодня»

Уточняется, что следом за ними будет двигаться «Бессмертный полк».

Стоит отметить, что 9 мая в 14:00 мск на Старо-Невском проспекте начнет формироваться «Бессмертный полк». Шествие проследует по Невскому проспекту по направлению к Дворцовой площади.