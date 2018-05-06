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Ветераны в День Победы проедут по Невскому проспекту на ретроавтомобилях
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Ветераны в День Победы проедут по Невскому проспекту на ретроавтомобилях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
По Невскому проспекту на ретроавтомобилях проедут около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, передает ФБА «Экономика сегодня».
Уточняется, что следом за ними будет двигаться «Бессмертный полк».
Стоит отметить, что 9 мая в 14:00 мск на Старо-Невском проспекте начнет формироваться «Бессмертный полк». Шествие проследует по Невскому проспекту по направлению к Дворцовой площади.
Во второй половине дня рядом с Зимним дворцом пройдет концерт. На 22:00 мск запланирован салют с Петропавловской крепости, сообщает председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
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