Обнаружено самое старое фото 1 мая в Костроме: ему 90 лет

Корреспонденты KOSTROMA.TODAY разыскали, вероятно, самую старую фотографию митинга 1 мая в Костроме. Фото сделано в 1928 году.

Как видно на фото, митинг собрал десятки тысяч костромичей, хотя население города было в несколько раз меньше.

Вот так фото демонстрации 1 мая выглядит в оригинале.

Впрочем, это неудивительно — 1 мая 1928 года в Костроме было связано с грандиозным событием — открытием памятника Ленину в Центральном парке.

Как известно, статую вождя водрузили на монумент, подготовленный для династии Романовых. Открыть памятник Ленину хотели еще в конце 1927 года, но не успели, поэтому торжественную церемонию перенесли на 1 мая 1928 года.

На открытие пригласили Сталина, а также вдову Ленина — Надежду Крупскую и его сестру — Марию. Никто из них не приехал, но все прислали приветственные телегаммы.

Редкий кадр: на нем и памятник Ленину, и взорванный позже собор костромского кремля.

Историк Николай Зонтиков выяснил, что на демонстрацию 1 мая 1928 года явилось не менее 25 тысяч костромичей. Она началась около 1 часа дня.

«Знамёна, лозунги, — описывала газета праздничную толпу, — карнавальные группы, карикатуры [на капиталистов Запада]… белые повязки красных санитарок, майки физкультурников, тёмно-зелёное поле красноармейских гимнастерок».

Кстати, судя по воспоминаниям, сам памятник Ленину понравился не всем — многие решили, что могли бы сделать и получше. А вот традиция празднования 1 мая почти без изменений просуществовала до начала 90-х. А потом, уже в новом виде, возродилась в 2000-е годы.