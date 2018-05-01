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Обнаружено самое старое фото 1 мая в Костроме: ему 90 лет
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Обнаружено самое старое фото 1 мая в Костроме: ему 90 лет 

Kostroma.Today 41 минуту назад
Фото: Kostroma.Today
Корреспонденты KOSTROMA.TODAY разыскали, вероятно, самую старую фотографию митинга 1 мая в Костроме. Фото сделано в 1928 году.
Как видно на фото, митинг собрал десятки тысяч костромичей, хотя население города было в несколько раз меньше.
Вот так фото демонстрации 1 мая выглядит в оригинале.
Впрочем, это неудивительно — 1 мая 1928 года в Костроме было связано с грандиозным событием — открытием памятника Ленину в Центральном парке.
Как известно, статую вождя водрузили на монумент, подготовленный для династии Романовых. Открыть памятник Ленину хотели еще в конце 1927 года, но не успели, поэтому торжественную церемонию перенесли на 1 мая 1928 года.
На открытие пригласили Сталина, а также вдову Ленина — Надежду Крупскую и его сестру — Марию. Никто из них не приехал, но все прислали приветственные телегаммы.
Редкий кадр: на нем и памятник Ленину, и взорванный позже собор костромского кремля.
Историк Николай Зонтиков выяснил, что на демонстрацию 1 мая 1928 года явилось не менее 25 тысяч костромичей. Она началась около 1 часа дня.
«Знамёна, лозунги, — описывала газета праздничную толпу, — карнавальные группы, карикатуры [на капиталистов Запада]… белые повязки красных санитарок, майки физкультурников, тёмно-зелёное поле красноармейских гимнастерок».
Кстати, судя по воспоминаниям, сам памятник Ленину понравился не всем — многие решили, что могли бы сделать и получше. А вот традиция празднования 1 мая почти без изменений просуществовала до начала 90-х. А потом, уже в новом виде, возродилась в 2000-е годы.
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