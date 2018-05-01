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Во время купания в реке Плетенка в Рязани утонул восьмилетний мальчик
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Во время купания в реке Плетенка в Рязани утонул восьмилетний мальчик 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Об этом RZN.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.
По предварительным данным, днем 30 апреля мальчик вместе со своим младшим братом и другом пошли купаться на реку Плетнека. В какой-то момент мальчик стал тонуть. Рядом были взрослые, которые смогли вытащить ребенка на берег и стали делать ему искусственное дыхание, однако спасти мальчишку не удалось.
В настоящее время Московским МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели мальчика.
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