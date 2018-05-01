Во время купания в реке Плетенка в Рязани утонул восьмилетний мальчик

Об этом RZN.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, днем 30 апреля мальчик вместе со своим младшим братом и другом пошли купаться на реку Плетнека. В какой-то момент мальчик стал тонуть. Рядом были взрослые, которые смогли вытащить ребенка на берег и стали делать ему искусственное дыхание, однако спасти мальчишку не удалось.