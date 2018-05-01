Фитнес-фестиваль в Ноябрьске собрал 200 приверженцев ЗОЖ 

В Ноябрьске завершился IV окружной фестиваль «Фитнес-агенты — 2018!».
— Звучит банально, но для меня спорт — это жизнь, — говорит участница фестиваля Наталья Мельникова. — А сегодня это просто праздник! Красивые постановки, зрелищные номера, и все это устроили не артисты, а наши инструкторы с подопечными. Никто не сидит на местах для зрителей. Новички тоже выходят на площадки, чтобы подвигаться. Это классно! Думаю, спортсменов в городе теперь станет больше.
Очень эффектно в черных костюмах и солнцезащитных очках на сцену вышли строгие «фитнес-агенты» — подтянутые девушки-инструкторы.
— Просто загляденье, — восхищается Павел Нарышкин, — глаз не оторвать, как хороши.
А потом один за другим пошли малыши. Самым маленьким артистам всего по три года, а они уже в теме. Те, кто постарше, удивили публику гимнастическими выкрутасами, пластикой и мастерством.
Концертные номера то и дело сменялись общими разминками, участие в которых принимали все присутствующие в зале. Зажигательная музыка и упражнения от именитых тренеров никому не давали шансов усидеть на месте.
— В этом году мы изменили концепцию фестиваля. Он состоялся на базе СОК «Зенит», здесь площади больше и технические возможности шире. Приехали муравленковцы и гости из Тарко-Сале. В «Зените» просто яблоку негде было упасть. В фестивале приняли участие более 200 приверженцев здорового образа жизни, 17 фитнес-инструкторов округа, было представлено более 15 направлений фитнеса. В медицинском кабинете работали специалисты отделения диагностики ноябрьской ЦГБ, каждый желающий мог проверить уровень холестерина, артериального давления и многое другое. Мастер тайского массажа обучал всех желающих самомассажу, — поясняет президент федерации фитнеса и аэробики в ЯНАО Лиана Андреева.