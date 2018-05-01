Фитнес-фестиваль в Ноябрьске собрал 200 приверженцев ЗОЖ

В Ноябрьске завершился IV окружной фестиваль «Фитнес-агенты — 2018!».

— Звучит банально, но для меня спорт — это жизнь, — говорит участница фестиваля Наталья Мельникова . — А сегодня это просто праздник! Красивые постановки, зрелищные номера, и все это устроили не артисты, а наши инструкторы с подопечными. Никто не сидит на местах для зрителей. Новички тоже выходят на площадки, чтобы подвигаться. Это классно! Думаю, спортсменов в городе теперь станет больше.

Очень эффектно в черных костюмах и солнцезащитных очках на сцену вышли строгие «фитнес-агенты» — подтянутые девушки-инструкторы.

— Просто загляденье, — восхищается Павел Нарышкин, — глаз не оторвать, как хороши.

А потом один за другим пошли малыши. Самым маленьким артистам всего по три года, а они уже в теме. Те, кто постарше, удивили публику гимнастическими выкрутасами, пластикой и мастерством.

Концертные номера то и дело сменялись общими разминками, участие в которых принимали все присутствующие в зале. Зажигательная музыка и упражнения от именитых тренеров никому не давали шансов усидеть на месте.