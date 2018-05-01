9 героев, которых не хватает этому миру

Когда умирает очередной гений, мир сиротеет. Появляются новые герои, но они не всегда могут заменить ушедших. У кого-то не хватает таланта, у кого-то — харизмы; кто-то просто очень скучен, а кому-то попросту нечего сказать. Поэтому будет не лишним напомнить о 9 персонажах, с которыми мало кто сравнится из людей ныне живущих и, скорее всего, будущих.

1. Габриэль Гарсиа Маркес

Если бы Маркес снимал кино, то оно напоминало бы фильмы Кустурицы. Слишком много общего в магическом реализме великого писателя и выдающегося режиссёра. Хотя магический реализм Маркеса, наверное, более житейский. В нём герои сквернословили, ругались, совершали нелепые поступки, достигали вершин и стремительно падали вниз. Они жили мечтой. Габриэль Гарсиа Маркес: он ушёл, но обещал вернуться

Дэвид Боуи рождался множество раз. В Лондоне в 1947 году родился застенчивый, запуганный парень по имени Дэвид Роберт Джонс . И у этого Дэвида Роберта Джонса не так много общего с экстравагантным Зигги Стардастом, манерным Измождённым Белым Герцогом и даже с сами Дэвидом Боуи — всеми теми масками, которыми прикрывался этот паренёк на протяжении своей жизни. Дэвид Боуи: за тысячей масок

3. Че Гевара

Настоящий герой, чья жизнь — это дань идеалам и борьба за справедливость. Ты скажешь, что получился супергерой? Ну так Че Гевара им и был. Убери на минуту скепсис — давай посмотрим на его жизнь, а не на пресловутую Кубинскую революцию, чтобы убедиться в этом. Че — это не просто парень, который бегал по джунглям с автоматом, за что получил место на майке. Это нечто большее. Че Гевара: совершенный человек эпохи

Без Циолковского не было бы ни знаменитого полета Гагарина, ни феноменальных сказок про полет на Марс, которые сейчас происходят наяву. Но судьба этого человека, как это часто бывает с гениями, была несправедливо драматичной. С рождения его преследовала глухота, в семейной жизни поджидали трагедии, а путь к признанию, во время которого ему пришлось столкнуться с отказами и насмешками выдающихся деятелей науки, выдался слишком тернистым. Зато сейчас имя гения, который предсказал современный мир с точностью до гайки, произносится с почтенным трепетом. Константин Циолковский: мыслитель, опередивший время

В 1963 году одному парню сказали, что у него болезнь двигательного нейрона и ему осталось жить несколько лет. Этим парнем был двадцатилетний Стивен Хокинг, который произвел настоящую революцию в физике и современной науке. Хокинг являлся источником вдохновения, он изменил наше понимание Вселенной, а также преуспел в популяризации естественных наук, что подтверждается его книгой-бестселлером «Краткая история времени». Формула успеха Стивена Хокинга

Есть такие биографии, которые гораздо интереснее и поучительнее учебников по истории и обширнее, чем прошлое некоторых стран. Изучать историю Исландии не так интересно, как исследовать жизнь и удивительные приключения Кристофера Ли. По его биографии можно изучать весь XX век: события, в которых он побывал, легендарных личностей, с которыми он общался, и культуру, в которой он трудился. Впрочем, его вклад в мировую историю так же велик, как и его рост (1,95). И это не преувеличение. Ли гораздо больше, чем Саруман, Дракула и потомок Карла Великого . Не Дракула, не Саруман, а Кристофер Ли!

О том, кто такой Егор Летов и было ли в его стихах что-то, кроме дерьма и козявок, можно спорить долго. И тем не менее, песни его многочисленных проектов слушали все: от рефлексирующей интеллигенции до низменного плебса. Одним нравилось искать потаённые смыслы и скрытую глубину в текстах, а другим — обилие матов и нарочито грязный звук. Летов — это нечто большее, чем популярный у школьников музыкант. И искать ему замену так же нелепо, как сравнивать репера Хаски с Башлачевым. Егор Летов

8. Томас Санкара

Буркина-Фасо — типичная африканская республика с характерными африканскими проблемами. Но неспроста название страны в переводе с языка мооре звучит как «страна честных людей», ибо был в её истории один единственный светлый луч, который подарил маленькой республике большие-пребольшие надежды — Томас Исидор Санкара. Президент, политик, музыкант и просто хороший человек, искренне веривший, что личный пример поможет всей стране вырваться из темного настоящего. Таких президентов, увы, нет и, наверное, не будет. Томас Санкара: скромный президент честных людей

Можно ли войти в историю и прослыть великим, если ты матерый вор, убийца и, вообще, личность глубоко аморальная? Франсуа Вийон отвечает: «Конечно, можно!». Для этого всего-то и надо, что прослыть первым французским лириком и развить в себе дар поэта. Его стихи трогают всех, начиная от кабацкого забулдыги 15 века и заканчивая хваленным чутким критиком 21 века; его роль и влияние на мировое искусство трудно переоценить. Но что это была за парадоксальная личность! Фрасуа Вийон: как будучи вором, убийцей и бродягой стать главным поэтом нации