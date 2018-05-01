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Во Владивостоке пройдёт цикл показов китайского кино
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Во Владивостоке пройдёт цикл показов китайского кино 

Prim.News 1 час назад
Он стартует 2 мая.
Владивостокский киноклуб «Ориент» (ул. Пушкинская, д. 25) приглашает всех желающих на цикл показов посвящённых китайскому кинематографу. Вход свободный. Дополнительная информация.
Китай — наш ближайший сосед, но много ли вам известно о кинематографе Китая и о том, под воздействием каких социальных процессов ему удалось сформироваться? В рамках кинопоказов вы увидите пять фильмов из пяти городов. Первые два представляют Гонконг и Тайбэй, а последние три — континентальный Китай. Помимо этого, 16 мая перед кинопоказом пройдёт лекция «Введение в китайское кино». Ведущий: китаевед Иван Зуенко.
Не упустите уникальную возможность прикоснуться к целому миру кинематографа Азии.
Расписание
02.05.2018, 19:00 — «Пока не высохнут слёзы» / Гонконг / режиссёр Вонг Кар-Вай. Гангстеру средней руки приходится делать выбор между любовью к женщине и верностью идеалам мужской дружбы. В первом случае долгое счастье в семейном союзе во втором — смерть в качестве расплаты за доблесть;
09.05.2018, 19:00 — «Город скорби» / Тайбэй / режиссёр Хоу Сяосянь. Семейная драма, действие которой происходит в критическое для Тайваня время, с 1945 по 1949 годы. История четырех братьев семейства Линь, которых судьба развела в эти бурные годы;
16.05.2018, 19:00 — лекция + показ фильма «Тайна реки Сучжоу» / Шанхай / режиссёр Лоу Е. Шанхай, наше время. Курьер Мардар влюбляется в юную и прекрасную Маудань. И тут же теряет ее. Друзья-бандиты решили похитить девушку, чтобы получить выкуп с ее богатого отца-контрабандиста, а Мардар согласился им помочь. Однако попытка похищения оказывается неудачной. Узнав о предательстве Мардара, Маудань прыгает с моста в темные воды реки Сучжоу и исчезает навсегда. Мардар получает три года тюрьмы. После освобождения он знакомится с Меймей, русалкой из ночного клуба, которая похожа на Маудань «как две капли воды». Неужели это его любимая?
23.05.2018, 19:00 — «Пекинский велосипед» / Пекин / режиссёр Ван Сяошуай. Шестнадцатилетнему деревенскому парню крупно повезло. Приехав в Пекин, он нашел отличную работу в курьерской компании, выдавшей ему великолепный горный велосипед, который необходимо было выкупить. В тот момент, когда Гуе почти закончил выплаты, велосипед исчез. После долгих поисков пропажа нашлась, но у велосипеда был уже новый хозяин. Гуе приходит к решению выкрасть свое сокровище.
30.05.2018, 19:00 — «Прикосновение греха» / Чунцин + Шэньчжэнь / режиссёр Цзя Чжанкэ. Шахтер Дахай возмущен царящей среди руководителей его деревни коррупцией и решает перейти к действиям. Рабочий-мигрант Сан’ер открывает для себя бесчисленные возможности, заложенные в огнестрельном оружии. Домогательства богатого клиента доводят работницу сауны Сяо-ю до полного отчаяния. Сяо-гуй вынужден менять работу, каждый раз соглашаясь на худшие условия. Четыре персонажа, четыре провинции, отражающие облик современного Китая. Портрет общества, которое переживает бурное экономическое развитие и постепенно заражается бациллой насилия.
Справки по тел: +7 (423) 266-64-14 (Илья); WhatsApp: +7 (924) 123-44-84 (Андрей).
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