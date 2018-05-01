Топ простых вещей, которые делают нас счастливыми

PEOPLETALK предлагает тебе вспомнить моменты, которые заставляют нас почувствовать себя счастливыми. Пусть даже ненадолго.

Долгожданное сообщение

Поход на концерт любимого исполнителя

Сбор чемоданов в долгожданное путешествие

Общение с друзьями

Пассивный отдых

Поездка к морю

Достижение цели

Приобретение вещи, о которой давно мечтаешь

Первый снег

Позднее пробуждение по утрам в выходные

Любимая музыка в наушниках

Вкусная еда Ароматный кофе по утрам

Просмотр детских фотографий

Активный отдых

Успех на экзаменах

Летняя гроза

Пойманный букет невесты

Комплимент от любимого

Когда чувства взаимны

Любимая работа

Вкусное мороженное

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto_delaet_nas_schastlivyimi/