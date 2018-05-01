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Гигантские лужи Ямала спровоцировали творческий всплеск в горожанах
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Гигантские лужи Ямала спровоцировали творческий всплеск в горожанах 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Огромная лужа в 8 микрорайоне Ноябрьска подвигла жителей на народное творчество. Они взяли резиновую лодку, весла, надели сапоги и сняли забавный клип.
Под узнаваемые треки молодые люди плывут по луже, как по озеру, разбивая веслами тонкий лед. Творение призывает горожан «сходить на рыбалку».
Вместе с тем, та же лужа стала яблоком раздора для пользователей социальных сетей. До снятия клипа в ней были замечены на плоту маленькие дети. Одни горожане бросились ностальгировать по советским временам — мол, «в наше время лужа была в тысячу раз глубже, а плоты из подручных материалов крепче». Другие сетуют — безопасность детей прежде всего.
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