Гигантские лужи Ямала спровоцировали творческий всплеск в горожанах

Огромная лужа в 8 микрорайоне Ноябрьска подвигла жителей на народное творчество. Они взяли резиновую лодку, весла, надели сапоги и сняли забавный клип.

Под узнаваемые треки молодые люди плывут по луже, как по озеру, разбивая веслами тонкий лед. Творение призывает горожан «сходить на рыбалку».

Вместе с тем, та же лужа стала яблоком раздора для пользователей социальных сетей. До снятия клипа в ней были замечены на плоту маленькие дети. Одни горожане бросились ностальгировать по советским временам — мол, «в наше время лужа была в тысячу раз глубже, а плоты из подручных материалов крепче». Другие сетуют — безопасность детей прежде всего.