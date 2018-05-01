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Дарья Повереннова рассказала, что делает, чтобы сохранить стройность
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Дарья Повереннова рассказала, что делает, чтобы сохранить стройность 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Дарья Повереннова рассказала Sobesednik.ru о том, что помогает ей держаться в форме и в хорошем расположении духа.
Звезда сериалов «День рождения Буржуя», «Марш Турецкого» и «Остановка по требованию 2» актриса Дарья Повереннова недавно призналась журналистам, что когда-то страдала от глубокой депрессии. Причиной упадка сил артистки стал болезненный разрыв отношений с актером Валерием Николаевым. С ним Повереннова была вместе около двух лет. Однако сейчас от этой хандры не осталось и следа, ведь Дарья счастлива в других отношениях — с актером Андреем Шароновым.
— Я недавно закончила съемки в 16-серийном проекте, сейчас тоже снимаюсь в одном сериале, — говорит 45-летняя звезда экрана. — Скоро полечу по работе в Минск. А еще для поддержания формы я каждый день бегаю по пять километров. Также очень люблю готовить. Звучит нескромно, но у меня получается хорошо абсолютно все: супы, рыба, курица, индейка, салаты, пироги. Больше всего люблю готовить супы-пюре.
Однако, чтобы сохранять стройную фигуру, Повереннова вынуждена немного ограничивать себя в еде, но не настолько, как делают это некоторые женщины, зацикленные на своем весе.
— Я стараюсь не употреблять сахар, муку и сладкое — вот и все мои ограничения, — закончила свой рассказ артистка.
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