Дарья Повереннова рассказала, что делает, чтобы сохранить стройность

Дарья Повереннова рассказала Sobesednik.ru о том, что помогает ей держаться в форме и в хорошем расположении духа.

Звезда сериалов «День рождения Буржуя», «Марш Турецкого» и «Остановка по требованию 2» актриса Дарья Повереннова недавно призналась журналистам, что когда-то страдала от глубокой депрессии. Причиной упадка сил артистки стал болезненный разрыв отношений с актером Валерием Николаевым . С ним Повереннова была вместе около двух лет. Однако сейчас от этой хандры не осталось и следа, ведь Дарья счастлива в других отношениях — с актером Андреем Шароновым

— Я недавно закончила съемки в 16-серийном проекте, сейчас тоже снимаюсь в одном сериале, — говорит 45-летняя звезда экрана. — Скоро полечу по работе в Минск. А еще для поддержания формы я каждый день бегаю по пять километров. Также очень люблю готовить. Звучит нескромно, но у меня получается хорошо абсолютно все: супы, рыба, курица, индейка, салаты, пироги. Больше всего люблю готовить супы-пюре.

Однако, чтобы сохранять стройную фигуру, Повереннова вынуждена немного ограничивать себя в еде, но не настолько, как делают это некоторые женщины, зацикленные на своем весе.

— Я стараюсь не употреблять сахар, муку и сладкое — вот и все мои ограничения, — закончила свой рассказ артистка.