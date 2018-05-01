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Маевка в Петербурге собрала тысячи человек, несмотря на дождь
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Маевка в Петербурге собрала тысячи человек, несмотря на дождь 

Мир24 1 мая 2018
Фото: Санкт-Петербург.ру
Тысячи жителей Санкт-Петербурга собрались на первомайское шествие. Оно стартовало в 11 утра. Участники шествия пришли, несмотря на дождь, передает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
По их словам, они хотят сохранить преемственность, ведь первая маевка прошла в 1891 году именно в Петербурге. Люди направляются в сторону Дворцовой площади, а началось шествие по традиции с площади Восстания. Расстояние приблизительно — три километра, а скорость движения — 2,5 километра в час.
«Всех поздравляем с праздником весны и труда, поддерживаем общую тенденцию Федерации независимых профсоюзов России, общий лозунг за достойный труд», — говорит председатель территориальной организации профсоюза города Кронштадта Светлана Шихова.
«Мы из Адмиралтейского района. У нас классический лозунг — «Мир, труд, май». За все хорошее и против всего плохого», — говорит депутат МО «Екатерингофский» Максим Каныгин.
По Невскому проспекту идут несколько тысяч человек. В прошлом году в шествии приняли участие 100 тысяч.
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