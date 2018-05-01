В Петербурге задержали первомайских демонстрантов с «разлагающимся» портретом Путина, иностранными и радужными флагами

На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали около десяти участников группы «Солидарность-СПб», шедших в градозащитной колонне. Об этом

"ОВД-Инфо"

сообщил один из задержанных. По его словам, у полиции возникли претензии к флагам иностранных государств, которые несли активисты.

"ОВД-Инфо" приводит имена задержанных: Максим Разметов, Всеволод Нелаев, Владимир Шипицын, Вадим Чарушев, Асан Мунжи, Наталья Вознесенская , Мария Кожеватова, Татьяна Чичкарева, Ирина Сайконен, Татьяна Бабурина.

Всеволод Нелаев рассказал

"Фонтанке" , что участники шествия принесли флаги Великобритании, Израиля и Евросоюза , но «организаторы оппозиционного шествия сказали, что с ними нельзя участвовать в акции, и позвали полицию». По словам задержанного активиста, их задержали на Лиговском проспекте до начала первомайского шествия.

В группе «Демократический Петербург» в социальной сети

"ВКонтакте"

сообщается, что «соорганизатор первомайского „Градозащитного марша“ в Петербурге Красимир Врански сдал полиции 10 человек за отказ свернуть флаги иностранных государств» — Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза.

Одна из задержанных, Наталия Вознесенская, рассказала изданию

"Бумага", что оргкомитет «Градозащитного марша» накануне разрешил проносить все флаги, кроме радужных.

Кроме того, полиция проявила интерес к ЛГБТ-активисту Алексею Назарову , развернувшему радужный флаг. «Сотрудник посчитал, что радуга не соответствует заявленной профсоюзами цели шествия», — пояснил активист «Фонтанке». В числе задержанных также оказалась активистка «Партии мертвых» Варвара Михайлова, несшая портрет президента РФ Владимира Путина . Она пояснила в своем

Twitter, что плакат представлял собой работу арт-группы «Родина» под названием «9 стадий разложения вождя».

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— Varya Zloy (@BukvaCe) May 1, 2018