Инфернальная дива Татьяна: фото и видео с фестиваля поп-культуры

Двухдневный фестиваль PopCorn-2018 стартовал в новосибирском Экспоцентре утром воскресенья, 29 апреля. С первой же минуты фестиваль вымышленных героев столкнулся с реальными проблемами: приглашённые на сцену организаторы куда-то пропали. Как оказалось, из-за Роскомнадзора , заблокировавшего в рамках борьбы с Telegram множество сторонних ресурсов. «У нас отключилась система пропускного контроля билетов! Ура! Я сегодня не главный организатор, а кассир», — громко произнес со сцены автор идеи фестиваля Илья Серебренников. Он утверждает, что лично стоял на входе и выдавал билеты по распечатанному списку. Список занял 56 страниц.

В прошлом году первый PopCorn, подготовленный за пять месяцев, собрал больше трёх тысяч человек. В этот раз организаторы рассчитывали увеличить число гостей как минимум вдвое. В том числе, за счет «гиков в душе» — то есть фанатов без опознавательных знаков, готовых говорить о чём-то ещё, кроме компьютерных игр и фэнтези. «Ты смотришь сериалы, любишь супергероев, играешь в настолки, иногда залипаешь в стрелялки, но ты не гик. Максимум носишь значок на рюкзаке», — уточняют организаторы.

После фестиваля они сообщили, что насчитали 5500 посетителей.

На специальной аллее комиксов и фан-арта собрались, кажется, все живущие в Новосибирске художники, рисующие персонажей из вселенных Marvel, «Властелина Колец», «Игры престолов», аниме и «Пиратов Карибского моря». Рядом проходили турниры по настольным и компьютерным играм, на лотках продавали атрибутику, комиксы, постеры, стикеры, фигурки. По разным оценкам, каждый пришедший на фестиваль тратил на покупки от 500 до 3000 рублей.

В разговоре с корреспондентом НГС об отличиях нынешнего PopCorn от прошлогоднего, посетители фестиваля чаще всего отмечали размах. Стало больше тематических стендов, игровых зон, точек продаж, косплееров и вариантов досуга. Те, кто относится к гик-культуре максимально серьёзно, ждали лекции, кинопоказы и выступления экспертов. Поклонники Гарри Поттера приехали на премьеру короткометражки «Магия превыше всего», в которой волшебный мир Джоан Роулинг перенесён в СССР.

Вместе с числом гостей выросла и цена входного билета (1900 рублей против 1500). Тем не менее, по словам организаторов, окупить мероприятие они, как и в прошлый раз, не смогли.

«При бюджете PopCorn в 3 млн рублей в цены Экспоцентра не уложишься», — объясняет Серебренников и сетует на долги.

Состоится ли фестиваль в следующий раз, он не знает.

Помимо сотни косплееров, одетых в костюмы киборгов, орков, зомби, рыцарей и животных, по залу прогуливались ещё несколько сотен ролевиков и персонажей в масках и париках попроще. Их вполне устраивал любительский уровень, и на лавры профессионалов, полностью вжившихся в образ, они не претендовали.

Седовласый Дед Мак`Коннор из клуба фанатов постапокалиптического мира Millennium of Changes признаётся, что в обычной жизни он водитель и «немного писатель». На фестиваль приехали двадцать участников клуба в образах защитников Земли от всевозможных тварей. В клубе, по их словам, состоят самые разные люди — «от школьников до пятидесятилетних». Пару раз в неделю они собираются для фотосессий, съёмок роликов или участия в квестах в качестве приглашённых гостей.

Почти весь реквизит ребята изготавливают сами: «Кто-то делает оружие, кто-то шьёт, кто-то занимается гримом, укладкой париков». Стоимость костюма и необходимых атрибутов варьируется от 10 000 до 120 000 рублей.

«У меня дома маска кошачья лежит за 36 тысяч», — приводит пример мужчина в костюме межгалактического спецназовца.

За пять лет женщина-кошка Алёна попробовала себя в 25 образах. Рядом с ней Татьяна из Новокузнецка, она же инфернальная дива Мартиша Аддамс из культовой «Семейки Аддамс». Это дебют девушки в косплее.

«Мы дружим, и вот заморочились. Профессионально [косплеем] не занимаемся, просто любим шить костюмчики, а тут такой замечательный повод», — рассказывает Алёна. Девушки признаются, что, находясь в образе, с удовольствием делают то, что не могли себе позволить в обычной жизни. Например, выглядеть эпатажно. Самое сложное, по их словам, пережить ночь перед мероприятием: «Когда доделываешь костюм, все маленькие детали откладываешь на потом. Этих „мелочей“ набирается ровно на ночь, и к утру ты уже никакая», — смеётся Алёна.

«Повелитель» из компьютерной игры Overlord Анатолий: «Властелин зла, хозяин Вселенной, всё как всегда».

На сцене демонстрировали фитнес-косплей — относительно новый формат, где в качестве костюма фигурирует собственное (обычно голое) тело выступающего.

В прошлом году публика не отпускала косплеера Росомахи и огромного зеленого орка из вселенной Warcraft. В это воскресенье с просьбами о селфи каждую минуту обращались к рыцарю смерти Артасу и его подруге, волшебнице Джайне. И это не преувеличение: корреспонденту НГС даже не удалось пообщаться с ними и узнать, как они соорудили такие впечатляющие костюмы.

Со сцены Артас рассказал всем интересующимся, что собирается делать лицевую пластику для достижения максимального эффекта.

А Джайна отметила, что отказывается от искусственных материалов (например, кожзама) в пользу натуральных.

Ещё одним хитом фестиваля стала золотая ванна с попкорном.

Тарас и Таня увлекаются спортом и о гик-культуре знают немного. Увидев фотографии с PopCorn-2017, «решили зайти посмотреть, что прикольного здесь творится». Другая гостья, пожилая бухгалтер Ольга Леонидовна пришла на фестиваль вместе с одиннадцатилетним сыном: «Немного шокирована. Понимаю, что здесь все его игрушки, только в виде живых людей. Бал-маскарад со страшилками, да?» — спросила женщина. Больше всего её впечатлила история одного косплеера, начинавшего в Челябинском оперном театре: «Вы понимаете? Где оперный театр, а где вот это всё!».

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