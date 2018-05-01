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Студенты благоустроят лагерь «Ждановец»
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Студенты благоустроят лагерь «Ждановец» 

Нижегородская правда 18 минут назад
Фото: Нижегородская правда
С 1 по 4 мая 2018 года студенческие отряды НГТУ им. Р. Е. Алексеева проведут четвёртую трудовую смену «Берег Горький». В рамках смены пройдёт благоустройство спортивно-оздоровительного комплекса «Ждановец» перед летними сменами, а также программа творческих и активных мероприятий.
Трудовая смена студенческих отрядов Нижегородского государственного технического университета в этом году пройдёт в четвёртый раз. С каждым годом численность участников смены растет, в 2018 году в лагерь приедут около 200 студентов из Нижнего Новгорода, Приволжского, Центрального и Сибирского федеральных округов.
В течение трёх дней смены студенты смогут обновить спортивные площадки и привести в порядок пространство лагеря, познакомиться и пообщаться, проявить себя на мероприятиях и провести каждую минуту с пользой для себя. Например, среди запланированных событий участников ждут танцевальный и музыкальный конкурс, интеллектуальная игра и мероприятия, направленные на поддержку традиций студенческих отрядов.
Место: спортивно-оздоровительный комплекс «Ждановец», Нижегородская область, Городецкий район, берег Горьковского моря
Дата и время торжественного открытия: 1 мая 2018 года, 11:00
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