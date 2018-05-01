День труда в Кыргызстане: ветераны спели акапелла у памятника Ленину

В Бишкеке отмечают день солидарности трудящихся. Проведению торжественного митинга не помешала даже погода, сообщает «МИР 24».

По традиции митинг прошел у памятника Ленину. Ветераны пришли с красными флагами и цветами и акапелла исполнили несколько песен своей молодости.

«Первомай для меня это день солидарности трудящихся и день интернационала. Мне нравилась символика, советская культура. Потом я начал изучать теорию социализма, коммунизма. Прочел Маркса, ничего не понял — перечитываю до сих пор», — говорит солист оперного театра Глеб Ким.

Первомай отмечают не только в столице, но и других городах Кыргызстана. Этот день в республике выходной.

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«Этот светлый праздник, традиционно отмечаемый еще с советских времен, олицетворяет собой солидарность трудящихся всего мира, торжество успеха, достигаемого честным, добросовестным трудом», — отметил он.

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