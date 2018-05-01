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Сабрина, маленькая ведьма, показала свою первую фотографию
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Сабрина, маленькая ведьма, показала свою первую фотографию 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Подписчики решили, что Мелисса Джоан Харт — третья сестра Олсен.
Не все звезды решаются показывать, какими они были в детстве. Чаще всего секретность связана с переменами, которые случились с внешностью селебрити после хирургического вмешательства. Но есть и те, кто не боится демонстрировать себя много лет назад. Часто фотографиями с подписчиками делится Алена Водонаева, совсем недавно и Дарья Пынзарь показала сразу несколько старых снимков. Мелисса Джоан Харт, которая сыграла Сабрину, маленькую ведьму в одноименном сериале, тоже решила, что стесняться нечего, и показала самую первую свою фотографию. Удивительно, но на ней будущей звезде не несколько месяцев, а около двух лет.
«Не смогла найти свой первый портрет, но он был сделан где-то через год после этой фотографии», — написала актриса под снимком.
Публикация от Melissa Joan Hart (@melissajoanhart)
27 Апр 2018 в 7:22 PDT  Фотография быстро собрала тысячи лайков и комментариев. Сразу несколько подписчиков отметили сходство Мелиссы с сестрами Олсен и даже в шутку решили, что она — третья близняшка.
Сейчас Мелиссе уже 41 год, и она практически не снимается в кино или сериалах и только время от времени гостит на телешоу. Исполнительница роли ведьмочки Сабрины вышла замуж 15 лет назад и родила мужу-музыканту троих сыновей.
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