Сабрина, маленькая ведьма, показала свою первую фотографию

Не все звезды решаются показывать, какими они были в детстве. Чаще всего секретность связана с переменами, которые случились с внешностью селебрити после хирургического вмешательства. Но есть и те, кто не боится демонстрировать себя много лет назад. Часто фотографиями с подписчиками делится Алена Водонаева , совсем недавно и Дарья Пынзарь показала сразу несколько старых снимков. Мелисса Джоан Харт, которая сыграла Сабрину, маленькую ведьму в одноименном сериале, тоже решила, что стесняться нечего, и показала самую первую свою фотографию. Удивительно, но на ней будущей звезде не несколько месяцев, а около двух лет.

«Не смогла найти свой первый портрет, но он был сделан где-то через год после этой фотографии», — написала актриса под снимком.

Публикация от Melissa Joan Hart (@melissajoanhart)

27 Апр 2018 в 7:22 PDT Фотография быстро собрала тысячи лайков и комментариев. Сразу несколько подписчиков отметили сходство Мелиссы с сестрами Олсен и даже в шутку решили, что она — третья близняшка.

Сейчас Мелиссе уже 41 год, и она практически не снимается в кино или сериалах и только время от времени гостит на телешоу. Исполнительница роли ведьмочки Сабрины вышла замуж 15 лет назад и родила мужу-музыканту троих сыновей.

Такой Мелисса запомнилась российским зрителям

А так она выглядит сейчас

Мелисса с мужем

Мелисса (слева) и ее сестры

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