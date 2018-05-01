Следующий Джастин Бибер: Виктория Бекхэм взорвала Инстаграм видео с поющим сыном 

Виктория и Дэвид Бекхэм продолжают воспитывать серцеедов. Их старший сын Бруклин уже успел разбить сердце актрисе Хлое Морец и засветиться на публике с моделями Лекси Вуд и Синди Кимберли. Счастливая мать поделилась видео, на котором ее младший сын исполняет песню, написанную Родни Джеркинсом. ? kisses @cruzbeckham? @rodneyjerkins
A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 30, 2018 at 12:36am PDT Неизвестно, какую конкретно песню исполняет Круз, но фанаты предположили, что знаменитый автор песен Родни Джеркинс, который работал с Майклом Джексоном, Уитни Хьюстон и Spice Girls, теперь пишет песни и для сына Виктории.
Поклонники сразу же отметили сходство Круза с Джастином Бибером, который начал свою музыкальную карьеру в 13 лет — именно столько недавно исполнилось Крузу. «О Боже мой, это следующий Бекхэм Бибер», «Новый Бибер», «На Бибера голос похож», — отмечают в комментариях к видео.