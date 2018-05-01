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Из репортера в садоводы или Растения тоже плачут
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Из репортера в садоводы или Растения тоже плачут 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Репортер Sputnik решил сменить профессию на садовника и целый день ухаживал за цветами в саду «Гардения» Зураба Шеварднадзе
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