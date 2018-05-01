Владивосток присоединился к празднованию Международного дня джаза 

«Джаз олицетворяет терпимость, уважение и мирное сосуществование».
Концерт, приуроченный к Международному дню джаза, прошел во владивостокском джаз-клубе «Контрабанда» 30 апреля.
«30 апреля — Международный день джаза. На сцене будут музыканты из Jazz Acoustic Project и Talk is cheap. Также выступит Илья Лушников. Вокал — Татьяна Пахомова. Возможно, и другие джазмены придут, их же праздник, все-таки», — говорилось в анонсе концерта.
Публикация от Джаз-бар «Контрабанда» (@contrabanda.club)
30 Апр 2018 в 2:03 PDT Сергей Моисеев, Костя Ли, Илья Лушников
Публикация от Джаз-бар «Контрабанда» (@contrabanda.club)
30 Апр 2018 в 8:12 PDT Для справки, Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. С 2012 года фестиваль проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру. Ранее центрами этого праздника были Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана. Право стать в этом году столицей джазового дня оспаривали 18 стран, однако международное жюри отдало предпочтение Санкт-Петербургу.
Выдающийся джазовый пианист, 14-кратный обладатель премии «Грэмми», посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Херби Хэнкок отметил перед началом гала-концерта подчеркнул, что этот музыкальный жанр «олицетворяет терпимость, уважение и мирное сосуществование, ломает барьеры и побуждает межкультурный диалог».
По словам генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, джаз выступает «посланием свободы и созидания» и отражает основополагающие ценности человечества, что делает язык этой музыки понятным всем. Азуле отметила, что в этом году Международный день джаза, который проводится уже в седьмой раз, отмечается в 190 странах мира. В качестве площадок его мероприятий выступили школы, музеи, досуговые центры, университеты и джаз-клубы. В 2019 году столицей Международного дня джаза станет австралийский Сидней, объявила Азуле. Об этом передает ТАСС.