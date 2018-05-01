Владивосток присоединился к празднованию Международного дня джаза

«Джаз олицетворяет терпимость, уважение и мирное сосуществование».

Концерт, приуроченный к Международному дню джаза, прошел во владивостокском джаз-клубе «Контрабанда» 30 апреля.

«30 апреля — Международный день джаза. На сцене будут музыканты из Jazz Acoustic Project и Talk is cheap. Также выступит Илья Лушников. Вокал — Татьяна Пахомова. Возможно, и другие джазмены придут, их же праздник, все-таки», — говорилось в анонсе концерта.

Публикация от Джаз-бар «Контрабанда» (@contrabanda.club)

30 Апр 2018 в 2:03 PDT Сергей Моисеев , Костя Ли, Илья Лушников

Публикация от Джаз-бар «Контрабанда» (@contrabanda.club)

30 Апр 2018 в 8:12 PDT Для справки, Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. С 2012 года фестиваль проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру. Ранее центрами этого праздника были Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана. Право стать в этом году столицей джазового дня оспаривали 18 стран, однако международное жюри отдало предпочтение Санкт-Петербургу.

Выдающийся джазовый пианист, 14-кратный обладатель премии «Грэмми», посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Херби Хэнкок отметил перед началом гала-концерта подчеркнул, что этот музыкальный жанр «олицетворяет терпимость, уважение и мирное сосуществование, ломает барьеры и побуждает межкультурный диалог».