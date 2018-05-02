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Ученый: болезни человека возникают от его жилья
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Ученый: болезни человека возникают от его жилья 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Оказывается, уборка в доме может сильно навредить здоровью человека. Есть болезни, которые возникают у человека от его жилья. Мнением об этом поделился главный терапевт-пульмонолог Минздрава РФ, академик РАН Александр Чучалин. Ученый заявил о том, что уборка квартиры может стать причиной обострения некоторых проблем с организмом.
«Аллергеном, провоцирующим бронхиальную астму, является домашняя пыль. Это жаргонный термин, под которым понимается паучок, аллергенный для человека. Во время уборки у человека может вспыхнуть обострение бронхиальной астмы», — рассказал Александр Чучалин в интервью ТАСС.
По словам академика, в окружающей нас среде достаточного много разнообразных факторов, способных провоцировать приступы астмы. Например, это выхлопные газы автомобилей, уличная пыль, испарения всевозможных жидкостей. Кроме того, причиной ухудшения самочувствия у астматиков могут оказаться табачный дым, дым от горения, сильный аромат духов, бытовые чистящие средства. Чучалин высказался о том, что людям с данным заболеванием будет полезным обзаводиться специальными системами, которые очищают воздух в помещении. Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей легких. Оно проявляется приступами одышки, которые зачастую сопровождаются кашлем и могут перерастать в удушье, к этому приводит чрезмерная реакция дыхательных путей на разные раздражители, нарушающая нормальный ток воздуха при дыхании. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными было сделано необычное заключение о худощавости. Научные специалисты заявили, что худоба отнимает у человека несколько лет жизни.
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