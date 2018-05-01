Врачи связывают уборку дома с обострением астмы

Уборка квартиры может вызвать обострение бронхиальной астмы у взрослых и детей. Об этом сообщил ТАСС главный терапевт ведомства Александр Чучалин.

Чучалин рассказал о существовании ряда недугов, которые появляются у людей вследствие контактов с собственным жильём, прежде всего с пылью. Самым распространённым из них является астма.

Медик сообщил, что в нашей стране каждый десятый ребёнок страдает от астмы. Среди взрослых этот показатель в два раза меньше.

Кроме домашней пыли, астму вызывают пассивное курение, сильный аромат духов, моющие средства и дым.

Первого мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой.

Фото: wmn.hu О том, как сделать домашнюю уборку более экологичной и безопасной смотрите в нашем ролике: www.proaist.ru/blog/ostorozhno-bytovaya-khimiya/