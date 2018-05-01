Врачи связывают уборку дома с обострением астмы 

Уборка квартиры может вызвать обострение бронхиальной астмы у взрослых и детей. Об этом сообщил ТАСС главный терапевт ведомства Александр Чучалин.
Чучалин рассказал о существовании ряда недугов, которые появляются у людей вследствие контактов с собственным жильём, прежде всего с пылью. Самым распространённым из них является астма.
Медик сообщил, что в нашей стране каждый десятый ребёнок страдает от астмы. Среди взрослых этот показатель в два раза меньше.
Кроме домашней пыли, астму вызывают пассивное курение, сильный аромат духов, моющие средства и дым.
Первого мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой.
Фото: wmn.hu О том, как сделать домашнюю уборку более экологичной и безопасной смотрите в нашем ролике: www.proaist.ru/blog/ostorozhno-bytovaya-khimiya/