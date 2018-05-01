Шоу барабанов и парад ретропесен: лучшие фото с первормайской демонстрации 

С оглушительными речевками, казачьими песнями и дефиле барбанщиц тысячи волгоградских демонстрантов прошли по центральным улицам города.
В колоннах, растянувшихся на несколько километров, разрешалось абсолютно все: музыканты по традиции запевали «Катюшу», а горожане, которые забыли первомайские речевки, ни с того ни с сего начинали славить Чемпионат мира по футболу.
— Ура волгоградским полицейским! Ура военным! Ура работающим в выходной день! — то и дело кричали солидарные со всеми волгоградцы.
Настоящим праздником первомайская демонстрация стала не только для горожан, ностальгирующих по прежним шествиям с ярко — красными флагами. Детям разрешили погреметь палками болельщиков, подуть сразу в несколько дудок, покричать вместе с демонстрантами — и как не полюбить такой весенний и веселый праздник?
Своих голосовых связок не щадили и волгоградские студенты. Не изменяя традициям, демонстранты устроили баттл между вузами с одним единственным правилом: побеждает самый громкий.
— Намотай себе на ус. В ВолГУ лучший профсоюз, — отсчитывая барабанный ритм, кричали студенты волгоградского госуниверситета.
— Пед, давай, давай! Все умею, все могу. Я учусь в ВГСПУ, — не отставали будущие педагоги.
Колонны от всех районов Волгограда решили брать не децибелами, а настоящей концертной программой. Вместе с жителями Тракторозаводского района по центру города прогулялись барабанщицы в ярко — красных пиджаках. Их соседи из Краснооктябрьского района решили, что на Первое мая нужно петь народные песни под гармонь.
— Помню, как в детстве папа привел на демонстрацию девчонку с большими бантами, которые закрывали весь обзор. Сколько лет — то прошло? Полвека, не меньше, — смеется волгоградка Татьяна Афонина. — Сегодня вспомнила эти детские ощущения, но вместо громких лозунгов решила спеть любимую народную песню папы.
Неспешно проходя по центральным улицам города, участники демонстрации то и дело вспоминали свои первомайские истории.
— Однажды мы с друзьями сделали плакат, на котором написали слова из песни Юрия Шевчука, — смеются демонстранты. — Тогда еще все было строго: никаких отклонений от правил. И тут мы, веселые ребята, со словами про революцию. Видели бы вы лица предводителей колонны, которые заметили нашу растяжку. Они всем видом пытались показать «Эти ребята не с нами» и уходили от нас, как от чумных. Этот выход мы помним до сих пор.