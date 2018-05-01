Шоу барабанов и парад ретропесен: лучшие фото с первормайской демонстрации

С оглушительными речевками, казачьими песнями и дефиле барбанщиц тысячи волгоградских демонстрантов прошли по центральным улицам города.

В колоннах, растянувшихся на несколько километров, разрешалось абсолютно все: музыканты по традиции запевали «Катюшу», а горожане, которые забыли первомайские речевки, ни с того ни с сего начинали славить Чемпионат мира по футболу.

— Ура волгоградским полицейским! Ура военным! Ура работающим в выходной день! — то и дело кричали солидарные со всеми волгоградцы.

Настоящим праздником первомайская демонстрация стала не только для горожан, ностальгирующих по прежним шествиям с ярко — красными флагами. Детям разрешили погреметь палками болельщиков, подуть сразу в несколько дудок, покричать вместе с демонстрантами — и как не полюбить такой весенний и веселый праздник?

Своих голосовых связок не щадили и волгоградские студенты. Не изменяя традициям, демонстранты устроили баттл между вузами с одним единственным правилом: побеждает самый громкий.

— Намотай себе на ус. В ВолГУ лучший профсоюз, — отсчитывая барабанный ритм, кричали студенты волгоградского госуниверситета.

— Пед, давай, давай! Все умею, все могу. Я учусь в ВГСПУ, — не отставали будущие педагоги.

Колонны от всех районов Волгограда решили брать не децибелами, а настоящей концертной программой. Вместе с жителями Тракторозаводского района по центру города прогулялись барабанщицы в ярко — красных пиджаках. Их соседи из Краснооктябрьского района решили, что на Первое мая нужно петь народные песни под гармонь.

— Помню, как в детстве папа привел на демонстрацию девчонку с большими бантами, которые закрывали весь обзор. Сколько лет — то прошло? Полвека, не меньше, — смеется волгоградка Татьяна Афонина. — Сегодня вспомнила эти детские ощущения, но вместо громких лозунгов решила спеть любимую народную песню папы.

Неспешно проходя по центральным улицам города, участники демонстрации то и дело вспоминали свои первомайские истории.