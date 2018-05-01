Челябинский блогер побывал «за кулисами» шоу «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ»

Блогер и шоумен из Челябинска Арсен Карапетян в качестве гостя побывал на шоу «ПЕСНИ», пообщался с участниками проекта и попал в эфир, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В башне «Меркурий», где уже пару недель живут молодые талантливые исполнители, шикарные условия.

«Когда я участвовал в других проектах ТНТ, у нас такого не было, — отмечает Арсен Карапетян — То, что я увидел на проекте «ПЕСНИ», просто бомба! Единственное — участников лишили доступа к интернету и забрали у них все телефоны, они не могут свободно покидать свой новый дом и гулять, но, на мой взгляд, это полезно для творчества и написания музыки. Мне очень понравилось отношение ребят друг к другу: в шоу царит по-настоящему добрая и семейная атмосфера, видно, что они между собой не ругаются. Есть моменты, которые участники скрывают, видно, что у кого-то возникли чувства друг к другу, но сами они об этом говорить не хотят».

Не только условия проживания отличают этот проект ТНТ от предыдущих. В этот раз от съёмок до эфира всего три дня, и каждый будний день честное реалити.

Выпуск с участием Арсена Карапетяна можно увидеть 2 мая, в 23:00 на ТНТ.