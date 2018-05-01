Каким иностранцам хуже всего дается русский язык

Слова, которые кажутся нам такими простыми и знакомыми, очень нелюбимы многими иностранцами. Запоминание привычного «здравствуйте», «батон» и «сыр» для французов, эстонцев и немцев хуже танталовых мук. Но есть и такие нации, которые заняли в этом забавном хит-параде по сложности изучения русского языка первое место.

Скрытый контекст

Шуточная история о тяготах ознакомления с русским языком — это, прежде всего, об англоязычных представителях других стран. Проблемы возникают буквально во всем: начиная от неправильно поставленных ударений и заканчивая построением предложений. Большая «боль» американцев и англичан — падежи, ведь в их языке слова не имеют окончаний. Из-за этого разные части речи совершенно не отличаются друг от друга. Вот и получается, что банальное «как пройти в библиотеку?» превращается в «как шел в библиотека?»

Недоумение вызывает целый спектр других моментов: отсутствие строгого порядка слов, обилие омонимов, сложно выговариваемая буква «ы» и многие другие аспекты. Надо ли говорить, что англичане и американцы часто жалуются на сложность великого и могучего, а самые отчаянные даже сравнивают его с китайским?

Разница в правилах построения фраз сыграла злую шутку не с одним жителем США. К примеру, простое выражение I have a girlfriend при дословном переводе на русский приобретает совершенно неприличную подоплеку — «Я имею девушку». Иностранцы часто не понимают скрытый контекст.

Почему русский язык заставляет китайцев страдать?

Если американцы грешат на фонетику и грамматику, то у китайцев священный ужас вызывает сам факт существования русского языка. Даже изучение алфавита отнимает у них массу времени и сил, а уж произношение слов и составление предложений и того подавно.

«Любимая» буква любого китайского студента в русском вузе — это «р». Научиться правильно ее произносить — настоящая удача, большинство же ограничивается более привычной «л», от чего из речь звучит довольно комично. Схожие чувства испытывают японцы, корейцы, арабы и евреи, ведь кириллица не имеет ничего общего ни с японскими или китайскими иероглифами, ни с буквами иврита и арабского алфавита.

Кириллица не просто отличается от этих видов письменности, она разнится с ними, как небо и земля. Проходят долгие месяцы, прежде чем приехавший в Россию кореец или японец перестает пугаться, слыша мелодичную русскую речь, и не менее нескольких лет, пока он научится правильно ставить ударения в словах и хотя бы половину фраз произносить с правильной интонацией.

Во Франции «счет» — ругательное слово

На изучение простых фраз на русском у изобретателей необычного лукового супа уходит немало времени. Сложности подстерегают французов на каждом шагу: при постановке произношения, штудировании грамматики, правил чтения, спряжений и склонений слов.

Во французском не используются звуки «ха» и «сы», полностью отсутствуют твердое «л» и все шипящие. Интуитивно понять их и уловить разницу невозможно, поэтому французы тратят уйму времени на получение базовых знаний. Непонятен им и мягкий знак. Куда его надо ставить и зачем, какие функции этого странного символа и в чем отличие от других — вот самые распространенные вопросы.

Часто комические ситуации возникают из-за схожести отдельных слов в языках. Яркий тому пример — безобидное слово «счет». Оно постоянно звучит во всех ресторанах России, однако француза может попросту сконфузить, так как по-французски это обозначает «туалет». Трудности с ударением в словах преследуют всех без исключения — в отличие от французского, в котором оно всегда ставится на последний слог, в русском ситуация обстоит иначе.

Писа́ть, а не пи́сать

Ударение — извечная больная тема и для финнов. В финском языке оно также статическое: всегда падает на первый слог, что вызывает немало курьезных случаев. Если некоторые слова звучат просто смешно, то другие полностью меняют свой смысл и даже приобретают неприличную окраску. Ситуацию усугубляет то, что в русском все существительные относятся к одному из трех родов, чего в финском нет.

Злую шутку с финнами сыграло отсутствие в родном языке свистящих и шипящих звуков. «Щ», «ш», «ч», «с» — все эти буквы остаются в первое время практически непроизносимыми.

Сильно удивляются финские гости, услышав слова, которые начинаются на «б», «г», д» — «брат», «галстук», «дорога» и другие. В финском языке эти буквы никогда не стоят в начале слов, поэтому финны их не слышат и не знают, как произносить.

Кому еще трудно учить русский язык?

Те или иные трудности с изучением иностранного языка испытывают все иностранцы. Эстонцам тяжело разобраться с категориями рода и будущим временем, голландцы долго не могут вникнуть в систему падежей, а японцы чрезмерно смягчают все слова.

Однако опытные репетиторы и лингвисты утверждают, что при должном старании любой иностранец способен выучить русский язык на высоком уровне. Чтобы ускорить и облегчить этот процесс, они советуют как можно больше читать классиков и обязательно практиковаться в живом общении.