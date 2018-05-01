Бетти была директором «парка рабочих» — и угодила в лагерь

Московский Парк Горького — пожалуй, один из самых известных в мире парков. О нем писали книги, снимали фильмы и даже сочиняли песни — например, всемирно известный шлягер немецкой группы Scorpions «Wind of Change» («Ветер перемен») времен падения Берлинской стены и распада Советского Союза.

Сегодня гигантский парк по-прежнему простирается на много километров вдоль Москва-реки, хотя территория его ядра с искусственными прудами, фонтанами и ресторанами все же несколько сжалась.

И все же далеко не все страницы в истории этого красивого парка тоже красивы. Жизнь первого директора Парка Горького, молодой и пламенной коммунистки Бетти Глан, чуть было не оборвалась в конце 1930-х годов.

Город в городе

Парк Горького открылся в 1928 году.

«Это был словно город в городе с самого начала», — рассказывает директор музейно-выставочных проектов Ксения Владимирова

Она ведет корреспондента «Эн-эр-ко» сквозь тесноватый вход в парк, где располагается небольшой музейчик. Ксения — куратор выставки «Парк Горького — начало», повествующей о его ранней истории.

«Замышлялся парк нового типа, парк для пролетариата. То был самый политизированный период советской истории, — объясняет Владимирова. — Предполагалось, что здесь советский человек будет отдыхать и культурно развиваться, читать книжки, ходить в театр и участвовать в дискуссиях. Это было новым словом в сравнении с прежними, буржуазными парками».

В библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955

«Кроме того, здесь планировалось множество спортивных мероприятий вроде популярной тогда коллективной гимнастики и даже плаванья».

В честь писателя

«Парк открылся как Центральный парк культуры и отдыха, но уже в 1932 году его переименовали в честь писателя Максима Горького».

На выставке в честь юбилея парка показана модель вышки, которая в прошлом была одним из его символов.

«С нее люди прыгали с парашютом, а еще там был спиральный спуск, тоже не для слабонервных», — рассказывает Ксения Владимирова.

В первые годы гораздо бóльший упор делался на развлечения и мероприятия, чем на карусели и другие аттракционы.

Политические скульптуры

В парке стояло немало скульптур с политическим смыслом: они демонстрировали публике разносторонний досуг советского человека.

Одна из самых известных — статуя женщины, прыгающей в воду. Это был своего рода призыв заняться плаванием.

Другая, «Девушка с веслом», долгие годы украшала центральную аллею. Потом ее убрали, потому что люди сочли обнаженную женскую фигуру вульгарной.

Зимой же здесь катались на коньках. Это был излюбленный досуг москвичей, и многие аллеи заливали льдом.

Миллионы посетителей

В театре стоял целый ряд сцен, их называли «большой театр» и «малый театр», — рассказывает Ксения Владимирова.

Наибольшую известность получила сцена, расположившаяся прямо на островке посреди искусственного пруда. Смотреть представления можно было через узкий проливчик. Его звали «Остров танца», поскольку там главным образом давали танцевальные постановки.

Парк Горького моментально завоевал всенародную любовь, став едва ли не крупнейшей достопримечательностью столицы. Только за четырехмесячный теплый сезон парк посещали миллионы людей.

Бетти Глан, 27-летний директор

«Нельзя говорить о Парке Горького, не упомянув Бетти Глан», — говорит Владимирова.

Она создала отдельную витрину в память о женщине, ставшей директором парка в 1930 в возрасте всего лишь 27 лет.

Бетти Глан родилась в Киеве и была горячей социалисткой. Она мечтала, чтобы у рабочего класса появился свой собственный парк.

Ее коньком была организация массовых фестивалей. Именно ей принадлежит идея знаменитого карнавала, который проводился в Парке Горького десятилетиями.

Владимир Ласточкин помнит Бетти Глан по ее последним годам незадолго до смерти в 1992 году. Она мечтала о том, чтобы парк стал достоянием москвичей и чтобы они могли развлекаться на свежем воздухе, вспоминает он.

«Разумеется, она была несгибаемой коммунисткой, — объясняет Ласточкин, — ею двигал невероятный энтузиазм, и многих это, наверное, отпугивало».

Сам Ласточкин долгие годы проработал в Сокольниках, другом известном парке столицы.

Трагическая судьба Глан

Подле стеклянной витрины, посвященной Бетти Глан, Ксения Владимирова поведала о трагической судьбе, которая настигла молодую женщину в конце 1930-х.

Вначале в 1937 году арестовали и расстреляли ее мужа, югославского коммуниста Милана Горкича. Ему было всего 33.

Вскоре Бетти Глан сняли с поста директора Парка Горького и сослали в лагерь. На свободу она вышла лишь в 1954 году после смерти диктатора Иосифа Сталина. Еще через год ее реабилитировали за отсутствием состава преступления.

Парк горечи

«Конечно, она озлобилась после всего того, что с ней произошло», — говорит Владимир Ласточкин.

Он много общался с Глан перед ее смертью в 1992 году. Ей было 89 лет. Лагеря отняли 17 лучших лет ее жизни, а ее муж погиб.

«И все равно она работала изо всех сил, стараясь подарить людям что-нибудь светлое и важное», — рассказывает Ласточкин. По его словам, у Глан даже после лагеря было множество планов, связанных с парком.

Они касались главным образом массовых мероприятий — таких как Всемирный фестиваль молодежи в Москве в 1957 году.

Возврат к корням

«Думаю, Бетти Глан бы порадовалась, увидь она Парк Горького в его нынешнем виде», — размышляет Ксения Владимирова пока мы идем в большому фонтану, своего рода сердцу парка.

Отдыхающие на открытии «Стрит-катка» в Парке Горького в Москве

В 2011 году парк подвергся капитальному ремонту. Многочисленные киоски и дешевые аттракционы, разросшиеся как грибы в 1990-х, снесли. Их заменили театрами, волейбольными площадками, столами для пинг-понга, газонами для йоги и пилатеса и множеством милых ресторанчиков.

«Мы во многом вернулись к первоначальному замыслу первопроходцев вроде Бетти Глан, — говорит Владимирова. — Я надеюсь, что когда-нибудь мы даже возродим сцену на острове в Большом пруду».