Инженеры, медсестры и педагоги подарили концерт вологжанам на Первомай

Праздничный гала-концерт «Труд и искусство» прошел на площади Революции 1 мая. 20 творческих групп — финалистов городского творческого конкурса предстали перед публикой. На сцену вышли не профессиональные артисты, а творческие работники предприятий и организаций города. Концерт завершил первомайскую демонстрацию, которая прошла сегодня в Вологде.

Сотрудники почтовых отделений сегодня стали вокалистами. Инженеры и медсестры — танцорами. Педагоги школ и воспитатели детских садов выступили в музыкальных группах вместе со своими воспитанниками.

«У многих из нас есть уже привычка выступать. Пусть и в детских садах, но все-таки — это опыт. Сегодня было не страшно. А Праздник Весны и Труда мы считаем своим, как и любой трудящийся человек», — поделилась инструктор по физической культуре детского сада № 36 Наталья Северова.

Чтобы попасть на гала-концерт 1 мая все участники прошли конкурсный отбор. Заявки трудовые коллективы подавали еще в начале апреля. На предварительные выступления пришли почти 300 человек из 61 организации города. Участники показывали свой талан в вокальных номерах, танцах и декламации. Жюри из представителей федерации профсоюзов области и городской дирекции праздников выбрали 20 лучших номеров.

«Желающих было очень много. Мы для этого праздника отобрали самых лучших исполнителей. Очень символично, что на сцену поднимаются инженеры, медсестры, педагоги. И могу сказать, что качество номеров растет год от года», — рассказала координатор концерта, представитель областной федерации профсоюзов Ирина Львова.

Концерт длился два часа, зрители приветствовали участников аплодисментами. Все 20 выступавших коллективов стали лауреатами городского творческого конкурса.