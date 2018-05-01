Инженеры, медсестры и педагоги подарили концерт вологжанам на Первомай 

Праздничный гала-концерт «Труд и искусство» прошел на площади Революции 1 мая. 20 творческих групп — финалистов городского творческого конкурса предстали перед публикой. На сцену вышли не профессиональные артисты, а творческие работники предприятий и организаций города. Концерт завершил первомайскую демонстрацию, которая прошла сегодня в Вологде.
Сотрудники почтовых отделений сегодня стали вокалистами. Инженеры и медсестры — танцорами. Педагоги школ и воспитатели детских садов выступили в музыкальных группах вместе со своими воспитанниками.
«У многих из нас есть уже привычка выступать. Пусть и в детских садах, но все-таки — это опыт. Сегодня было не страшно. А Праздник Весны и Труда мы считаем своим, как и любой трудящийся человек», — поделилась инструктор по физической культуре детского сада № 36 Наталья Северова.
Чтобы попасть на гала-концерт 1 мая все участники прошли конкурсный отбор. Заявки трудовые коллективы подавали еще в начале апреля. На предварительные выступления пришли почти 300 человек из 61 организации города. Участники показывали свой талан в вокальных номерах, танцах и декламации. Жюри из представителей федерации профсоюзов области и городской дирекции праздников выбрали 20 лучших номеров.
«Желающих было очень много. Мы для этого праздника отобрали самых лучших исполнителей. Очень символично, что на сцену поднимаются инженеры, медсестры, педагоги. И могу сказать, что качество номеров растет год от года», — рассказала координатор концерта, представитель областной федерации профсоюзов Ирина Львова.
Концерт длился два часа, зрители приветствовали участников аплодисментами. Все 20 выступавших коллективов стали лауреатами городского творческого конкурса.
Праздничная программа для вологжан продолжится вечером. В 18.30 на площади Революции начнется концерт «Сборной Союза», а в 19 часов выступит Анита Цой. Приглашаются все желающие.