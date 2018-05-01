«Севернее Кореи»: 15 лучших снимков Монстрации

«Севернее Кореи» — таким был главный лозунг Монстрации в этом году. Однако многие участники переспрашивали друг друга: «А что там написано?» — серебристые буквы плохо читались на зелёной тряпке.

Девушка-банан — просто хедлайнер этой вечеринки. Своей харизмой и зажигательными танцами она отвлекала внимание даже от организатора Монстрации Артёма Лоскутова

Самый дельный совет шествия — к площади Ленина толпа шла, пританцовывая.

Мария с тазом на голове отлично продумала костюм для непредсказуемой новосибирской погоды: таз укрывал её от дождя, а после от яркого солнца.

Всевидящее око Монстрации говорит, что всё зря.

Сибиряк соорудил себе доступное жильё, чтобы переехать в столицу.

Плакаты дописывали и костюмы доделывали буквально за пять минут до начала Монстрации — в ход шли краски и картон.

А этот монстрант претендует на звание автора лучшего костюма.

Монстрантов было столько, что не было видно, где кончается колонна с плакатами.

Девушка искала выгодную сделку.

Лайфхак от участников, которые не умеют рисовать.

Горожане переживают, что после праздников на центральных улицах будет много мусора — просят всех празднующих убрать за собой.

А другие и вовсе предвещали конец света

Десятки монстранотов пришли на шествие с бумажными самолётиками и плакатами в поддержку Telegram. А только вчера в поддержку мессенджера в Москве прошёл большой митинг.

По разным оценкам, с Монстрацией от Дома Офицеров до оперного театра прошли 4–5 тысяч человек. И даже Ильич приготовил плакат.

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