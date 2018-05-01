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В Санкт-Петербурге прошла первомайская демонстрация
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В Санкт-Петербурге прошла первомайская демонстрация 

АиФ Санкт-Петербург 19 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербуржцы вышли на первомайское шествие, несмотря на проливной дождь, сообщается на сайте городского правительства.
В шествии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, председатель ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, представители трудовых коллективов, общественных организаций и советов работающей молодежи.
Праздничный концерт состоялся на Дворцовой площади. Губернатор поздравил петербуржцев с праздником, поблагодарил за труд и пожелал всем счастья, мира и добра.
«Именно благодаря тому, как вы работаете и трудитесь, как вы заботитесь о Петербурге, город был, есть и всегда будет городом трудовой славы», — сказал Георгий Полтавченко.
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