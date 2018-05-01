В Санкт-Петербурге прошла первомайская демонстрация

Петербуржцы вышли на первомайское шествие, несмотря на проливной дождь, сообщается на сайте городского правительства.

Праздничный концерт состоялся на Дворцовой площади. Губернатор поздравил петербуржцев с праздником, поблагодарил за труд и пожелал всем счастья, мира и добра.

«Именно благодаря тому, как вы работаете и трудитесь, как вы заботитесь о Петербурге, город был, есть и всегда будет городом трудовой славы», — сказал Георгий Полтавченко.