Танцуют все! Какие столичные танцплощадки открыты для горожан

В столицу пришла теплая погода, а вместе с ней хорошее настроение и желание потанцевать. «ВМ» рассказывает о том, на каких городских площадках можно пуститься в пляс.

В числе первых танцплощадка открылась в парке Победы на Поклонной горе. Здесь горожане могут попробовать себя в любом направлении — от нежного и грациозного вальса до ритмичного рок-н-ролла.

Любители истории, балов и пышных платьев могут посетить занятия по старинным танцам, которые проводят в музее-заповеднике «Царицыно».

А с 1 июня новый сезон открытых уроков танцев начнется в саду имени Баумана. Всех желающих ждут в парке, чтобы освоить такие танцевальные направления, как парный джаз, буги-вуги и другие. Физическая подготовка, возраст и другие факторы не имеют значения. Здесь будут рады как новичкам, так и заядлым любителям потанцевать на свежем воздухе.

В стороне не останется и сад «Эрмитаж» . В июне в беседке около театра «Новая опера» стартуют бесплатные занятия по парным и сольным танцам в стиле свинг, аргентинским танцам и сальсе.

КСТАТИ

Также заработают танцевальные площадки в Бабушкинском, Измайловском, Таганском, Перовском парках, в «Северном Тушино», «Кузьминках», в сквере по Олонецкому проезду и на Джамгаровском пруду.

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