Водопад глициний: красота, которая впечатлит любого!

На фото вы видите крупнейшую и старейшую глицинию Японии. Ей исполнилось уже 150 лет. Глядя на это потрясающее растение, понимаешь, почему его стали сравнивать с деревом Эйва из фильма «Аватар», которое также называют «Всематерью природы».

Глициния растет в парке цветов и занимает площадь в 1990 кв.м. Глицинии очень похожи на деревья, но на самом деле это лианы. Думаю, каждый мечтал бы попасть туда и насладиться красотой розово-фиолетового неба из цветов. Это же 8 чудо света!

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