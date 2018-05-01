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Водопад глициний: красота, которая впечатлит любого!
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Водопад глициний: красота, которая впечатлит любого! 

Карельские вести 15 минут назад
На фото вы видите крупнейшую и старейшую глицинию Японии. Ей исполнилось уже 150 лет. Глядя на это потрясающее растение, понимаешь, почему его стали сравнивать с деревом Эйва из фильма «Аватар», которое также называют «Всематерью природы».
Глициния растет в парке цветов и занимает площадь в 1990 кв.м. Глицинии очень похожи на деревья, но на самом деле это лианы. Думаю, каждый мечтал бы попасть туда и насладиться красотой розово-фиолетового неба из цветов. Это же 8 чудо света!
Если вас тоже восхитила красота японской глицинии, поделитесь статьей с друзьями!
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