«Фотокараул» у Коста: во Владикавказе прошла акция в защиту памятника

Накануне правозащитник Николай Цирихати опубликовал информацию о том, что администрацией Владикавказа принято решение о демонтаже памятника, после чего в социальных сетях поднялась волна протеста. Инициативную группу против демонтажа памятника возглавили директор Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства Галина Тебиева, директор молодежного театра КВН Сослан Плиев, представитель Show Market Event Group Евгений Абаев и журналист, военный историк, заслуженный работник культуры РСО-Алания Алина Акоефф, по чьей инициативе была создана петиция на имя главы республики с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию.

Во Владикавказе прошла акция в защиту памятника Коста Хетагурову

Активисты выставили вокруг памятника «фотокараул», развесив фотографии людей, выступающих против демонтажа памятника поэту. Об идее акции с фотографиями рассказал Евгений Абаев.

"Друзья! Мы объединяемся, чтобы привлечь внимание к решению о переносе памятника Коста с проспекта Мира. Смысл идеи: каждый, кто хочет, чтобы Коста по-прежнему сидел на своей лавочке, приносит и оставляет свое фото. Это и будет наш молчаливый протест, «фотокараул», охраняющий одну из самых теплых, трогательных скульптур нашего города", — отметил он.

В ходе акции все желающие могли подписать петицию, созданную Алиной Акоефф — на данный момент под обращением подписалось более четырехсот человек.

Акоефф также рассказала, почему важно защитить памятник осетинскому классику на проспекте.

Во Владикавказе прошла акция в защиту памятника Коста Хетагурову

"Изначально, с момента установки памятника, мнения разделились: кому-то он нравился, кому-то нет, и это абсолютно естественно и нормально для любого произведения искусства. Произведение искусства — это не гривенник, чтобы всем нравиться. Другое дело, что определенная часть граждан республики считает, что такой Коста — тщедушный и небольшой, оскорбляет его память. На мой взгляд, это неправильно: оскорбить память поэта может только незнание его творчества. Любой памятник — это авторское видение художника, и в данном случае авторское видение Владимира Соскиева совпало с видением большинства горожан: есть случаи, когда изначально памятник кому-то не нравился, а потом они стали понимать, о чем он", — рассказала она.

Акоефф добавила, что создание петиции направлено на то, чтобы подобные вопросы решались не в закрытых кабинетах, а на общегородских референдумах.

"Это прописанная законная норма, которая существует и работает во многих городах. Никто не обидится, если из 330 тысяч населения Владикавказа 180 человек скажет, что памятник надо убрать, но до этого мы услышим мнение экспертов, мнение той и другой стороны, а для этого нужны механизмы. Моя петиция написана в том числе и для того, чтобы эти механизмы выработать", — подчеркнула она.

Во Владикавказе прошла акция в защиту памятника Коста Хетагурову

За сохранение памятника на его привычном месте высказался и археолог, заведующий отделом полевых исследований и экспертиз «Института истории и археологии республики РСО-Алания» Назим Гиджрати.

"В своем нынешнем виде памятник проявляет кто есть кто, тем самым Коста оказывается в гуще народа и каждый ведет себя как ведет. Если бы он был жив сейчас, то люди вели бы себя так же. Место памятников знаковых личностей — среди людей, для того, чтобы люди определили свою позицию, свое место в истории и в сегодняшнем дне, а убрать памятник Коста — значит убрать совесть", — отметил он.