В Воронеже представили концепцию посвящённого нобелевским лауреатам арт-объекта 

Он появится в новом сквере напротив ВГУ. Новый сквер Учёных, который появится у главного корпуса ВГУ, получит лишь один арт-объект, посвящённый достижениям Нобелевских лауреатов из Воронежа. Его концепцию на своей странице в Instagram представил архитектор, автор проектов Зеленого театра и реконструкции Советской площади Роман Пупавцев. Согласно концепции, шестиметровый арт-объект объединит в себе достижения Ивана Бунина (премия по литературе), Николая Басова, Павла Черенкова и Жореса Алфёрова (премии по физике). По словам Романа Пупавцева, квадрат символизирует литературу, источник культуры и знаний. Внутри него расположатся круг и треугольник, говорящие о достижениях в области физики.
Власти заявили, что рядом с главным корпусом ВГУ откроют сквер Учёных. Там появится аллея, газоны и цветники. Стоимость работ оценивается в 2,8 млн рублей. Средства на обустройство сквера выделят из городского бюджета. Работы планируют завершить до 15 июля 2018 года. Дарья Крымова Фото — из Instagram Романа Пупавцева