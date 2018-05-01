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Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге к 1 мая в Ингушетии
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Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге к 1 мая в Ингушетии 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 1 мая. /ТАСС/. Митинг в честь 1 мая в Назрани собрал порядка 8 тыс. человек — политиков, трудовые коллективы, представителей профсоюзов и просто жителей Ингушетии, сообщил в ходе празднования глава республики Юнус-Бек Евкуров.
Как передает корреспондент ТАСС, помимо митинга, на площади перед республиканским домом культуры прошел праздничный концерт, народные гулянья и выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Представители национальностей, проживающих на территории республики, представили свои традиционные блюда.
"Организаторы отошли от традиционного шествия трудовых коллективов и предложили более комфортную модель для отдыха — народные гулянья и развлекательный концерт, тем не менее, более 8 тыс. человек пришли отметить этот праздник. Это люди, которые знают цену труду и могут гордиться его результатами, кто своей каждодневной работой приближает нашу республику к благополучию и успеху, создает будущее Ингушетии. Именно труд объединяет всех нас, делает нас едиными, богатыми духовно и материально", — сказал на митинге Евкуров.
На митинге присутствовала и Герой Труда Российской Федерации Марем Богатырева, которая более 45 лет проработала дояркой на одном из предприятий региона. «Сегодня исполнилось четыре года, как президент Владимир Путин вручил мне звание Героя Труда, желаю всем сил для продолжения работы на благо нашего Отечества. Мы сегодня как одна семья, и пока мы будем такими сплоченными, наша республика будет развиваться», — сказала она.
Культурно-развлекательные мероприятия и митинги проходят и в других городах республики. По данным правительства Ингушетии и администрации главы региона, в них принимают участие более 13 тыс. человек.
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