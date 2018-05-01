На волне хайпа Киркоров поднялся в топ Рунета

Клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения сний» оказался в лидерах трендов в Рунете. Эксперты говорят: такое случилось с видео певца впервые.

Только ленивый не поучаствовал в обсуждении скандального видео, где Лепс — пьяный бомж, Бузова — злая кассирша в леопардовом, Басков убирает собачьи фекалии.

Сам Киркоров в образе рэпера Фейса курит в присутствии дочери, а в супермаркете устраивает дебош, за который активисты из Томска теперь хотят лишить его звания народного артиста. Их возмутило, что Киркоров в клипе матерится, показывает неприличные жесты и подсовывает сыну Яны Рудковской алкоголь вместо сока.

Остальные хвалят певца за креативность и высмеивание всего и вся, в том числе себя самого. Снял видео Александр Гудков , спродюсировал Иван Ургант , у него в клипе тоже есть роль.

Она с синим леденцом — это собственно Алла Пугачева . Правда, примадонна в клипе или нет, загадка. Женщина, которая поет, стоит к Киркорову спиной в вагоне в метро. Почему так выстрелил этот клип? Почему его обсуждает каждый блогер Рунета? Вот что говорит вице-президент компании «Контакт-Эксперт» Ксения Касьянова:

Ксения Касьянова вице-президент компании «Контакт-Эксперт» «Сейчас одно из самых популярных слов — это слово „хайп“, когда так или иначе персона идет вслед за актуальными трендами, которые есть в интернете, выступает против линии своего обычного поведения. В общем-то количество фамилий, которые присутствуют в этом клипе и продюсерский центр, который сделал этот клип, безусловно, сам по себе обеспечивает совокупно ту аудиторию, которую этот клип и получил. Даже мне кажется, может быть и больший успех у этого клипа. Я не думаю, что это заданный тренд, который продолжится из клипа в клип, если господин Киркоров продолжит реализовывать эту самую стратегию. Здесь, как говорится, все сошлось в одной точке: и количество звезд с огромными аудиторными охватами в разных социальных сетях, насколько я знаю. Там одна из крупнейших звезд наших Ольга Бузова в том числе присутствует. Аудиторные охваты достигаются, условно, суммарно-показательно. При этом сам эффект и поднятый шум вокруг клипа продолжает подбрасывать этот клип все выше и выше в рейтингах, создавая тот самый виральный эффект. Когда мы говорим про создание вирусного вида, про создание таких эффектов, к сожалению, специалисты и в интернет-коммуникациях и в маркетинговых коммуникациях заранее никогда не могут предугадать, насколько популярным будет созданный продукт. Вот здесь мы можем прекрасно наблюдать тот самый вирусный эффект, который за счет совокупности факторов сработал».

По словам эксперта, большую роль тут сыграли и реперы, появившиеся в клипе. Например, знаменитый Гнойный, успевший поработать с Киркоровым на телешоу «Успех» и, видимо, оказавший влияние на поп-исполнителя. Все равно то, что получилось — это «киркоровщина в чистом виде», считает музыкальный обозреватель « АиФ » Владимир Полупанов:

Владимир Полупанов музыкальный обозреватель «АиФ» «Мне кажется, что Киркоров уже ничем себя не может дискредитировать, потому что после тех скандалов известных всем, когда он с розовой кофточкой, Ириной Ароян, сцепился, потом с ассистентом режиссера. Он даже после этого ложился в клинику в Израиле, но все это была такая театрализованная постановка, на мой взгляд. Даже это Киркорову простили, а уж что говорить о клипах. Не могу сказать, что это какая-то революция или эволюция в его карьере. Скорее это просто как бы попытка такого эксперимента. Иван Ургант подключился, я так понимаю. Его тоже большая заслуга в том, что этот клип стал таким популярным. Киркоров экспериментировал, заныривал в разные стилистики, делал какие-то отступления, все-таки это была не традиционная популярная музыка, а вот у него есть, например клип, „Мышка“ называется, там он тоже в таком неожиданном образе, да и музыка не совсем свойственная Киркорову. Дело в том, что Филипп Киркоров чем бы не занимался, как говорит Алла Пугачева, „это все равно киркоровщина“. Воспринимайте этот термин как угодно: в позитивном, в негативном ключе. Это все равно Киркоров, и от себя не уйдешь, что называется».

Клип критикуют и за огромное количество рекламы. Продакт— плейсмент буквально в каждом кадре, констатируют блогеры. В частности, рекламируется крымское вино, презервативы, кроссовки и другая продукция.