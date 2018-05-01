В главном музее Ямала установили блокадный метроном

На снимках в выставочном зале МВК — три периода самого жестокого противостояния в истории народов. Ужас ощущаешь кожей, когда смотришь на черно-белую хронику. На одном из снимков — «Дорога жизни». Проложить ее по озеру из блокадного Ленинграда помогал гидролог Борис Вейнберг — ученый, посвятивший жизнь исследованию механических и физических свойств льда. Кстати, знания он почерпнул в экспедиции на Ямал. Здесь еще до войны проходили геодезические, магнитные и метеорологические измерения.

— В 1920 году проехал от Хэ до мыса Круглого, — рассказывает Александр Вольф , сотрудник отдела новой и новейшей истории МВК. — «Дорога жизни» постоянно обновлялась. Слой льда был всего 30 сантиметров. Полторы тысячи машин проезжало, и путь становился критически опасным, приходилось прокладывать новую колею…

В Ленинграде ученый помогал рассчитывать толщину льда, которая выдерживала бы груженую хлебом полуторку. За первые недели на Ладоге застряли или затонули сто грузовиков с продовольствием. Причину установил Вейнберг. По словам его внучки, Галины Всеволодовны, еще до войны ученый рассказывал об обрушении моста, по которому маршировала рота солдат.

Причиной катастрофы стал не общий вес подразделения, а резонанс, вызванный размеренным шагом множества людей. С тех пор устоялось правило: перед вступлением на мост колонна военных получает команду «сбить шаг»…

Шестьдесят архивных фотографий, представленных на выставке, привезли из МАММ (Мультимедиа Арт Музей, Москва) российского музея фотографии. По задумке авторов экспозиции, они разбиты на три блока — «Сталинградская битва» (июль 1942 — февраль 1943), «Битва за Ленинград» (сентябрь 1941 — январь 1943), «Битва на Курской дуге» (июль — август 1943). В каждом разделе представлены два этапа — оборонительный и наступательный.

— В 1942 году после разгрома Красной Армии на Крымском фронте, а потом под Харьковом, немцы посчитали, что армия наша уже не способна к обороне. Поэтому двинули войска не в одном направлении, а разделили силы, — знакомит с выставкой Вольф. — Часть пошла на Сталинград, на Кавказ, и Воронеж.

Потерпев в Сталинградской битве крах, Гитлер объявил тотальную мобилизацию.

— Курская битва тоже была им проиграна. По масштабам ее можно сравнить с наступлением Германии на Советский союз в июне 41-го. Ликвидировав «Курский балкон», немцы взяли бы в плен армии двух фронтов — Центрального и Воронежского, — заключает собеседник. — 22 июня 1941 года на всем протяжении фронта от Балтики до Черного моря, немцы бросили в наступление 3500 танков и 1830 танков. А против курского выступа шириной 240 километров и глубиной 160 они сосредоточили около 3000 танков и 1800 самолетов. Почти как при нападении на СССР.

Фотогалерею дополняют витрины. Трофейные — вилка, котелок и вражеская каска, выставлены на фоне снимков Сталинградской битвы. Метроном молчит в окружении кадров, сделанных в Ленинграде. Его биение называли стуком сердца города. К его «пульсу» прислушивались круглосуточно. Он учащался, предупреждая о воздушной тревоге.