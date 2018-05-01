В связи с трагедией на реке Плетенка усилены меры безопасности на водоемах

В связи с трагедией на реке Плетенка в Рязани, где утонул восьмилетний ребенок, губернатор Николай Любимов потребовал срочно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности на воде.

«Следует оперативно, как только позволит паводковая ситуация, обустроить для купания места, которые пользуются популярностью у населения, — сказал Любимов. — Если организовать купание невозможно, то не допускать нахождение людей на таких объектах. Нужно проводить специальные рейды, патрулирование и другие контрольные мероприятия».

По словам главы региона, особое внимание необходимо уделить безопасности детей. В школах и ссузах следует усилить разъяснительную работу, провести серию классных часов, посвященных как вопросам поведения на воде, так и безопасности в целом.

Напомним, днем 30 апреля восьмилетний мальчик пришел на реку с младшим братом и другом. Во время купания ребенок стал тонуть. Взрослые, находившиеся рядом, вытащили его из воды, но спасти не смогли. Подробности >