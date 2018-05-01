Профессор Страда скончался за месяц до 89-летия

Скончался Витторио Страда, профессор русской словесности в Венецианском университете, критик, переводчик, философ по образованию и филолог по профессиональной деятельности, историк, социолог, политик и страстный пропагандист русской культуры. Через месяц ему должно было исполниться 89 лет.

Переводчик Заболоцкого, Пастернака, он способствовал итальянской публикации запрещенного в СССР «Доктора Живаго». В 1969 с его предисловием вышел «Раковый корпус» Солженицына, за что последовал незамедлительный отказ на въезд в Советский Союз, длившийся двадцать лет. Он предложил подготовить новую редакцию книги «Проблемы творчества Достоевского» Михаилу Бахтину , и помог, таким образом, философу не только вновь начать публиковаться, но и занять одно из важнейших мест в мировой культуре. Еще из инициатив Витторио Страды — подготовка самой значительной коллективной работы «тартусско-московской» школы, вышедшей на Западе, — «Семиотические исследования» Лотмана и Успенского, а также полная версия «Мастера и Маргариты». Исключенные из советского издания отрывки романа передала слависту Елена Сергеевна Булгакова

В 1974 благодаря Витторио Страде начали выходить международный журнал «Россия/Russia» при участии ученых Европы и русской эмиграции и семитомная «История русской литературы», задуманная совместно с Жоржем Нива, Ильей Серманом, Ефимом Эткиндом.

С 1970 по 1992 год Витторио Страда заведует кафедрой русского языка и литературы Венецианского университета, затем возглавляет Итальянский институт культуры в Москве, которым сейчас, к слову, руководит его дочь, Ольга Страда.

В 2003 году Витторио Страда организовал в Риме большую выставку «Петербург и Италия. 1750-1850. Итальянский гений в России» с участием Эрмитажа и Музея истории Санкт-Петербурга.