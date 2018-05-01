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Ради селфи она вытащила из озера лебедя. Последствия ужасны…
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Ради селфи она вытащила из озера лебедя. Последствия ужасны… 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
На эти фотографии действительно страшно смотреть. Границы человеческой глупости и невежества расширяются с каждым днем. Хочется произнести банальную фразу: «Куда катится этот мир?»
Туристка из Болгарии, заехав в македонский Охрид, не могла не сделать селфи у озера. Не удовлетворившись обычной фотографией, женщина схватила лебедя за крыло и начала тащить его на берег.
Окружающие с ужасом заметили, как бедная птица мучается в руках улыбающейся туристки. Девушка же, казалось, готова была пойти на все ради фотографии с лебедем. Такой, ведь, ни у кого больше нет!
Twitter/India Times
Сделав, наконец, удачный кадр, болгарка отпустила благородную птицу, у которой уже не было сил сопротивляться. Через несколько мгновений лебедь умер на берегу. И ради чего?
Twitter/Rob McDowall
Удивительно, как современные стандарты отупляют наше сознание. Убийство ради фотографии? Ни одно существо не должно умирать по причине глупой человеческой прихоти!
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