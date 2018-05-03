В Омской области врачи приедут к ветеранам на дом

В Омской области для проведения диспансеризации и оказания медпомощи ветеранам Великой Отечественной организована работа выездных бригад медиков, сообщает портал областного правительства.

Выездные бригады созданы на базе 56 учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и областного госпиталя ветеранов войн. В состав бригады входят терапевт, невролог, офтальмолог, хирург, при необходимости привлекаются врачи других специальностей.

В 2018 году планируется провести комплексное обследование около 4 тыс. ветеранов, проживающих в регионе. Для них предусмотрено проведение всех лабораторных исследований, консультации узких специалистов, а также дополнительные обследования по медицинским показаниям. По результатам осмотра для каждого ветерана составляется индивидуальный план наблюдения и лечения, даются рекомендации по оздоровлению.

Добавим, что в прошлом году диспансеризацию прошли почти 4,5 тыс. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.