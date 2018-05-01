Он посмотрел в иллюминатор и увидел нечто невообразимое!

30-летний Ник О’Донахью работает менеджером в области программного обеспечения. И однажды он летел из Австрии в Лондон. Перелет был довольно скучным, но в один момент Ника как молнией поразило!

Через иллюминатор он увидел такую необыкновенную картину за бортом, что сразу же посчитал нужным запечатлеть ее на фото. А все дело в том, что по облакам ходила эта фигура! Ее очертания так сильно походили на человеческие, что Ник на мгновенье потерял дар речи. Леди, сидящая около менеджера, тоже не могла поверить своим глазам. Они наблюдали за этой фигурой на протяжении 2 минут.

До сих пор никто не может понять, что это было. Простая игра света и тени или все-таки нечто более мистическое?