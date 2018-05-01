От трудовых коллективов до пионеров: первомайское шествие в Йошкар-Оле

1 мая в столице Марий Эл Йошкар-Оле прошло традиционное первомайское шествие. В нем приняли участие трудовые коллективы предприятий, члены и сторонники региональных отделений партий. Кроме того, в демонстрации приняла участие пионерская дружина «Стелла». Школьники подготовили в Дню весны и труда костюмы персонажей фильма «Назад в будущее».

Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле Фото: пионерская дружина «Стелла»

Фото: пионерская дружина «Стелла»

Фото: пионерская дружина «Стелла»

Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле Фото: www.marpravda.ru, 7x7-journal.ru, соцсети