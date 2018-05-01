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От трудовых коллективов до пионеров: первомайское шествие в Йошкар-Оле
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От трудовых коллективов до пионеров: первомайское шествие в Йошкар-Оле 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
1 мая в столице Марий Эл Йошкар-Оле прошло традиционное первомайское шествие. В нем приняли участие трудовые коллективы предприятий, члены и сторонники региональных отделений партий. Кроме того, в демонстрации приняла участие пионерская дружина «Стелла». Школьники подготовили в Дню весны и труда костюмы персонажей фильма «Назад в будущее».
Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле  Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле  Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле  Фото: пионерская дружина «Стелла»
Фото: пионерская дружина «Стелла»
Фото: пионерская дружина «Стелла»
Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле  Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле  Фото: первомайское шествие в Йошкар-Оле Фото: www.marpravda.ru, 7x7-journal.ru, соцсети
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