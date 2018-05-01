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У него был очень плохой день на работе. И вот ЧТО он сделал, придя домой
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У него был очень плохой день на работе. И вот ЧТО он сделал, придя домой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Недавно мне пришлось нанять плотника, чтобы он отремонтировал мой фермерский дом. И первый рабочий день у него явно не задался: спустила шина, сломалась электропила, и старый пикап никак не хотел заводиться.
Я решил отвезти его домой, и по дороге он не сказал ни слова. Но когда мы приехали, он неожиданно пригласил меня зайти в гости.
Мы шли к дому через уютный ухоженный двор, как вдруг плотник остановился у маленького дерева и провел руками по его ветвям. После этого он моментально преобразился! Мужчина зашел в дом с улыбкой, он радостно поприветствовал семью, обнял детей и поцеловал жену.
Когда он уже провожал меня домой, мы прошли мимо того самого деревца, и я не смог справиться с любопытством. Я спросил у своего работника, что он делал, когда мы шли к его дому, и вот что он мне ответил.
Он рассказал, что это растение он называет своим «деревом проблем». На работе частенько возникают неприятности, но их нельзя нести в дом к жене и детям. Поэтому плотник мысленно вешает все неудачи и проблемы на это дерево каждый раз, когда по-вечерам возвращается домой. А утром снова забирает их с собой на работу.
А дальше он сказал гениальные слова: «Это может показаться забавным, но когда я утром подхожу к этому дереву, то проблем на нем оказывается гораздо меньше, чем я их оставил вчера вечером».
Проблемы случаются с каждым, но что бы ни произошло, не позволяйте им мешать вам наслаждаться приятными моментами жизни!
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