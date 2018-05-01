52-й рок-концерт «Маевка» в Новосибирске собрал 6 тыс. гостей

НОВОСИБИРСК, 1 мая. / ТАСС /. Рок-концерт «Маевка» прошел во вторник перед Новосибирским государственным университетом (НГУ) в 52-й раз, завершив традиционный форум «Интернеделя», в котором участвовали студенты из 35 стран. Концерт собрал 6 тыс. участников, сообщили ТАСС организаторы.

"В этом году хедлайнером Маевки выбрали рок-группу Louna — концерт собрал 6 тыс. участников. Интернеделя получилась уникальной: в ней участвовало действительно много студенческих объединений — и спортивный клуб, и добровольцы, и студенческие отряды, музыкальные клубы и юмористические клубы. Также в Интернеделе приняли участие студенты из 35 стран — очень активны были Ирак, Франция, Италия, Китай, Кыргызстан и Казахстан", — сказала ТАСС организатор, директор центра по внеучебной воспитательной работе НГУ Анита Голубева.

На Маевке играли сибирские группы Just so story, XPipes, «Куба», Grinevich band, Other noises, «Панацея» и хедлайнер из Москвы Louna. «Мы принимали участие в фестивале Бауманки и других подобных фестивалях, и не колебались с принятием решения.. Начинали мы как раз в той ситуации, когда каждый наш концерт по сути были студенческим — такая музыка востребована более ярым, молодым и энергичным поколением», — рассказала ТАСС солистка группы Louna Лусинэ Геворкян

"Я в первый раз на «Маевке» — это прекрасное мероприятие, хорошая музыка", — поделился впечатлениями студент из Египта Ахмет, который учится в НГУ на врача.

"Хожу на Маевку больше 25 лет — мама работала в университете и водила меня лет в семь, когда Маевка была еще совершенно советская. Был период, когда мероприятие казалось скучным, но в последние годы оно стало бодрее и веселее", — отметила жительница Академгородка, художница Зося Леутина.

Интернеделя — одна из старейших традиций НГУ, которая берет свое начало с первой Маевки, которую студенты НГУ провели весной 1966 года как символ международной пролетарской солидарности. С конца 1970-х годов Интернеделя стала визитной карточкой университета.