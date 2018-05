52-й рок-концерт «Маевка» в Новосибирске собрал 6 тыс. гостей 

"В этом году хедлайнером Маевки выбрали рок-группу Louna — концерт собрал 6 тыс. участников. Интернеделя получилась уникальной: в ней участвовало действительно много студенческих объединений — и спортивный клуб, и добровольцы, и студенческие отряды, музыкальные клубы и юмористические клубы. Также в Интернеделе приняли участие студенты из 35 стран — очень активны были Ирак, Франция, Италия, Китай, Кыргызстан и Казахстан", — сказала ТАСС организатор, директор центра по внеучебной воспитательной работе НГУ Анита Голубева.

На Маевке играли сибирские группы Just so story, XPipes, «Куба», Grinevich band, Other noises, «Панацея» и хедлайнер из Москвы Louna. «Мы принимали участие в фестивале Бауманки и других подобных фестивалях, и не колебались с принятием решения.. Начинали мы как раз в той ситуации, когда каждый наш концерт по сути были студенческим — такая музыка востребована более ярым, молодым и энергичным поколением», — рассказала ТАСС солистка группы Louna Лусинэ Геворкян